歐洲杯賽落幕 世衛補一腳批防疫不足恐是“一場災難”

世界衛生組織(WHO)的一名流行病學家表示，周日在倫敦舉行的2020年歐洲杯足球決賽上，沒戴口罩的觀眾開口唱歌大聲喊叫，她對此感到非常震驚，擔心這將引發包括Delta變種在內的新冠病毒傳播。英國隊輸球倫敦等地避免大規模狂歡，倒是意大利羅馬等地連夜狂歡。

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據世界衛生組織專家批評說，歐洲杯足球決賽防疫意識不足，恐怕是“一場災難”。

聯合國衛生機構WHO通常不對個別成員國的政策進行評論，但其新冠病毒技術主管Maria Van Kerkhove發表異常直率的批評，稱意大利和英格蘭的決賽中超過6萬名觀眾的場面是“一場災難”。

“我該享受地觀看發生在我眼前的病毒傳播嗎？”她在比賽後半段發推文說。

“#COVID19新冠病毒今晚並沒有休假，在擁擠的環境中，一群人不戴口罩的人尖叫/吶喊/唱歌，#SARSCoV2 #DeltaVariant將利用未接種疫苗的人傳播。真是災難。”

在酒精助興下，倫敦市中心喧鬧地展開一整天的狂歡活動，成千上萬的民眾步入國家級體育場館觀賽，許多火車站都可以見到有人放煙火，一堆人在火車上放聲歡唱。

英國首相約翰遜本月為開放6萬多人進場觀賞決賽的決定進行了辯護，他說這是以“謹慎和受控的方式舉辦的，所有進場的人都進行了檢驗”。他並稱，疫苗已經形成了一道“相當大的免疫牆”。

路透社說，儘管英國是世界上疫苗接種率最高的國家之一，但正面臨傳播力更強的變種病毒所引發的新一輪新冠疫情。英國計畫在7月19日取消大部分防疫限制，此舉令一些科學家感到擔憂。