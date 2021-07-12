歐盟推計畫與中國一帶一路抗衡

歐盟外長周一同意啟動一項連接歐洲和世界的全球基礎設施計畫，這是繼與印度和日本達成協議以及七國集團(G7)作出類似承諾後的最新舉措。由於懷疑中國國家主席習近平的“一帶一路”倡議通過基礎設施將歐洲與亞洲連接起來以獲得更大的影響力，歐盟為從2022年開始的雄心勃勃的“連接”計畫制定了正式路徑。被稱為“連接全球的歐洲”的歐盟戰略沒有提及中國，但一位參與起草該戰略的歐盟外交官說，這份8頁的文件“寫滿了中國”。

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據路透社今天報道稱，G7作出承諾後，歐盟拿出自己的基礎設施計畫與中國的“一帶一路 ”抗衡。據德國外交部長馬斯在布魯塞爾歐盟外長會議上告訴記者，“我們看到中國利用經濟和金融手段在世界各地提高政治影響力。對此抱怨是沒有用的，我們必須提供其他選擇，”德國外交部長馬斯在布魯塞爾歐盟外長會議上稱，“重要的是，歐盟...與美國進行非常密切的合作。”

歐盟已經與日本和印度簽署了夥伴關係，以協調連接歐洲和亞洲的運輸、能源和數字項目。東京和新德里都對中國的慷慨感到擔憂，官員們說中國的慷慨解囊讓較貧窮的國家對北京唯命是從，因為它們被迫承擔了如此巨額的債務。

被稱為“連接全球的歐洲”的歐盟戰略沒有提及中國。盧森堡外長Jean Asselborn周一告誡說，不要把中國當成對手，他指出德國汽車製造商每年在中國的汽車銷量都超過德國。

路透社說，被稱為“連接全球的歐洲”的歐盟戰略沒有提及中國，但一位參與起草該戰略的歐盟外交官說，這份8頁的文件“寫滿了中國”。