英國政府下令調查中資對英國半導體廠收購案

中國半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下的安世半導體（中國）有限公司（Nexperia）收購英國最大芯片製造商紐波特晶圓製造公司[Newport Wafer Fab (NWF)]一案有可能出現變數，因為之前表示“目前不適宜介入”的英國政府態度出現變化。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）在議會接受議員質詢時表示，他的國家安全顧問斯蒂芬∙勒夫格羅夫爵士（Sir Stephen Lovegrove）將對這宗價值6300萬英鎊（約合8700萬美元）的收購案展開調查。

根據英國廣播公司（BBC）的報道，約翰遜此前已經責成英國國家安全局（NSA）對安世收購案進行過安全評估，但是在面對多位議員的質詢時，他表示願意讓國家安全顧問再度對收購案進行調查。

紐波特晶圓製造公司位於英國南威爾士的紐波特，是英國最大、也是英國為數不多的半導體芯片製造商之一。安世半導體公司總部雖然在荷蘭，卻是中國千億半導體巨頭聞泰科技麾下的全資子公司。

安世這家中資公司針對英國紐波特晶圓製造公司的收購，發生在美中、英中關係全面惡化，美國要在半導體行業對中國進行全面封殺之時，因此格外引人注目。此外，這次收購談判是在全球汽車芯片嚴重短缺、汽車芯片行業面臨嚴重產能問題的時候展開的。據了解，紐波特晶圓製造公司專門生產用於汽車行業電源部件的矽芯片，該公司還在開發速度更快、能效更高的“化合物半導體”。

約翰遜在議會質詢時說：“紐波特有這樣一家公司，我們必須搞清楚那裡生產的東西是否真的有中國感興趣的知識產權，是否真的有安全隱患。我已要求國安顧問展開調查。”

不過約翰遜也表示:“我不希望反中情緒誤導我們排除所有從中國來到英國的一切投資，這樣做在經濟上是很愚蠢的。”

約翰遜的發言被視為要在美國和英國政界要求與中國完全脫鉤的呼聲與英國脫歐之後英國國內商家希望維持和擴大與中國經貿交流的要求之間維持一定平衡的努力。

但是屬於對華“鷹派”的英國議會外交事務委員會主席和中國研究小組主席湯姆∙圖根哈特（Tom Tugendhat）對約翰遜政府沒有在第一時間按照“國家安全與投資法案”對這起中資收購案進行審查表示震驚。

圖根哈特在接受英國廣播公司訪問時表示，七大工業國集團在英國舉行峰會期間，各國領導人共同宣言中明確表達了強化全球供應鏈安全、特別是半導體之類工業品供應鏈安全的希望。而允許中資收購半導體廠等於“公然違背了七大工業國集團峰會的承諾”。

圖根哈特還在推特上表示：“波里斯∙約翰遜在芯片短缺和囤貨之時審查英國最大半導體廠的收購案是很好的決定。”

一位不願透露身份的英國商界人士接受英國廣播公司採訪時表示，他認為約翰遜政府這次在中資收購英國晶圓廠一事的過程中保持低調，可能有三重原因。第一，紐波特晶圓廠生產的200mm晶圓雖然市場需求不小，其實在國際半導體行業中已經屬於過時的“老科技”；第二，紐波特晶圓廠雖然工藝仍屬精良，但是廠家負債纍纍，拖欠威爾士政府和英國滙豐銀行總計近4000萬英鎊（約合5528億美元），如果企業破產，將影響400多個相對高薪就業機會；第三，英國政府不願意為了一個並不涉及真正敏感科技的企業與北京撕破臉。