英軍情五處處長：要像對待恐怖主義一樣警惕俄中間諜威脅

自倫敦方面消息，英國軍情五處(MI5)處長肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）將於7月14日發表講話，並告誡民眾，要像對待恐怖主義一樣警惕來自俄羅斯和中國的間諜威脅。他警告稱，外國間諜正試圖竊取英國技術、挑撥離間和攻擊基礎設施。

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據《衛報》報導，麥卡勒姆將在發布年度威脅報告之際於軍情五處總部提出，英國公眾將不得不“建立與我們多年來對恐怖主義所做的相同的公眾意識和對國家威脅的復原力”。雖然來自俄羅斯的間諜威脅，如2018年3月在索爾茲伯里發生的前俄國間諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)中毒事件所表明的那樣，是英國公眾所熟悉的，但麥卡勒姆將於講話中提出，通常來自中國的威脅則有所不同。

麥卡勒姆將指出，如果英國的大學和研究人員不保持警惕，他們有可能“被盜用或複製他們的發現”，而企業可能“因失去他們辛辛苦苦建立的優勢而被掏空”。經透露的部分演講稿顯示，麥卡勒姆稱，“只要有半點機會，敵對的行為者就會使英國多年的耐心研究或投資走到盡頭。這正在大規模地發生。其影響到我們所有人。英國的就業、英國的公共服務、英國的未來”。

麥卡勒姆稱，英國情報部門已經打擊了一萬次外國間諜以喬裝方式，試圖操縱英國普通民眾。他說，外國勢力間諜活動的後果可能包括“從沮喪和不便到喪失生計，甚至可能喪命”。講話中，麥卡勒姆強調，“隨着時間的推移，我們必須建立民眾對國家威脅的警覺性和抵禦能力，就像這些年我們對恐怖主義一樣。”

報導指，十多年前，也就是2008至2009年左右，軍情五處只分配了3%的精力來對付敵對國家的活動，不過根據英國議會情報和安全委員會的說法，隨着俄羅斯和中國都變得更加自信，這種情況已經發生了重大轉變。

今年早些時候，軍情五處曾警告說，在過去五年中，有一萬名英國人在領英(LinkedIn)上被偽裝的假賬務盯上了。麥卡勒姆稱，“開門見山地說：如果你在高科技企業工作；或從事尖端科學研究；或向某些市場出口，你將會被外國間諜所關注，比你想象的更有興趣。你不必害怕；但要保持警惕”。