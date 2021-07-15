洪水襲擊法德比盧荷，德國至少59人死亡

先是驚訝，然後是驚慌：許多年長者表示自己從未見過河水如此迅速地漲起, 瓢潑大雨伴隨猖獗洪水橫穿歐洲，給法國，比利時等多地帶來災難，而重災區要數德國，西部村鎮城市出現大規模停電，數十人失蹤。截止目前，德國死於這場災害的人數已升至至少59人，全歐洲死亡人數逼近70人。但由於多個災區被洪水隔斷與外界的交通，實際死亡人數可能會更多。

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7月15日星期四晚間，德國政府宣布這場歷史性暴雨洪災導致的死亡人數已經從此前宣布的45人升至59人，其中北萊茵-威斯特法倫州的死難者人數達到31人，臨州萊茵蘭法爾茨州死亡人數升至18人，該州政府表示，幾乎每過去一小時，都會找到新的遺體。這是德國戰後遭遇過的最慘重自然災害，約20萬家庭受災停電。正在華盛頓訪問的總理默克爾宣布，將妥善幫助受災民眾。多位德國政要表示，這場洪水背後是氣候變化。

法國方面，東部12個省進入橙色預警狀態；比利時的韋斯德爾河迅速漲水，列日市要求潛在災區的居民撤離，比利時10個省當中的4個已經有軍隊開始救災；荷蘭南部的林堡省有數千人收到了立即離開的政府指令，當地政府宣布，馬斯河已經達到了歷史警戒水位。林堡的法肯堡市位於荷蘭，比利時和德國邊境處，該市的市中心已經被大水淹沒，至少有一座橋被摧毀。