英前網絡安全主管：向中國出售芯片廠比華為對英國的威脅更大

英國國家網絡安全中心(NCSC)前主管夏蘭·馬丁(Ciaran Martin)7月24日在接受《每日電訊報》採訪時表示，將英國最大芯片生產商Newport Wafer Fab（NWF）出售給中國企業聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia），“對英國的利益構成的威脅比華為參與5G網絡還要大”。

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安世半導體在月初收購了總部位於威爾士的芯片生產商NWF，英國的《企業法》給政府30天時間考慮是允許交易推進還是進行安全審查。隨後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，國家安全顧問將對這筆據報6300萬英鎊的交易進行審查。

據該報此前引述消息人士的話指， NWF總共參與了十多個英國政府資助的項目，價值約5500萬英鎊，絕大部分由英國商業、能源和產業戰略部下屬的英國創新局提供資金。其中一筆價值約540萬英鎊的防務合同，旨在研發用於戰鬥機雷達系統的芯片技術，並供應意大利列奧納多公司、歐洲導彈集團、美國艾銳勢集團等軍工及通訊企業。

馬丁在採訪中表示，“半導體供應的未來是一個首要的戰略問題。它涉及到我們應該如何與中國打交道的核心問題”。去年，英國國家網絡安全中心改變了對華為製造的設備的安全評估，最終以安全為由將該公司排除在英國的5G推廣計畫之外，馬丁當時領導該中心工作。英國國家網絡安全中心是一個為英國公共和私營部門提供諮詢和支持，以避免網絡威脅的政府組織。其總部位於英國倫敦維多利亞區，並於2016年10月投入運營，其上級為英國政府通信總部。

馬丁說，“處於5G外圍的華為真正顯得重要，只是因為特朗普政府出於他們從未令人信服闡述的原因而迷戀上了它。”他續指，“相比之下，半導體供應的未來是一個首要的戰略問題。它涉及到我們應該如何與中國打交道的核心問題”。此前，英國議會下議院外交事務委員會就這一交易表示，英國的 “主權不應該被出售”，他們呼籲約翰遜政府採取措施，防止對英國來說具有戰略意義的公司被賣到海外。

本月早些時候的一份跨黨派報告呼籲正式要求對NWF的收購交易進行審查，並由政府實施“適當的緩解措施”。該委員會主席湯姆·圖根德哈特（Tom Tugendhat）表示，“我們最激烈的競爭對手，特別是中國，有利用外國投資來獲得重要技術和信息的記錄”。他說，“我們已經目睹了我們國家太多傑出的科技公司消失在國外，對經濟和外交政策有潛在的重大影響。”

對於來自議會的呼聲，一位英國政府發言人曾回應指，“我們已經徹底考慮了這個問題，並將繼續密切監測這一情況。國家安全顧問正在審查這一案件，如果需要，我們將毫不猶豫地採取進一步行動”。其表示，“我們仍然致力於半導體行業，以及它在英國經濟中發揮的重要作用。”