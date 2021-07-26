歐盟外交與安全政策高級代表博雷利強調歐洲須在美中兩強競爭下 捍衛自身利益

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周一表示，疫情改變國際情勢，加劇緊張和衝突，強調歐洲處在美國及中國兩強競爭之下，必須捍衛己身利益。他認為未來的世界將是更不平等、更亞洲化及更加數位化。

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歐盟外交和安全政策高級代表博雷利星期一在西班牙發表演講說，表示冠狀病毒Covid-19）疫情還沒有結束，國際情勢已經改變，波瑞爾指出，其中預期太平洋地區及東南亞因經濟發展力量驅動，世界將朝向更亞洲化。他提到未來的世界緊張和衝突將會加劇，但在中美競爭的格局下，歐洲人沒有興趣掀起新冷戰，但也指歐洲距離華盛頓永遠比北京更近。

他進一步說明，歐洲與美國因共享相同的政治體系、多黨民主、市場經濟等，因此歐洲與美國相近，但這並不意味着歐美利益總是一致。博雷利說，歐洲處於美中競爭之間必須找出不依賴其中一方，捍衛自己的利益的作法，雖然困難，但這是歐洲作為地緣政治強國的考驗。

博雷利前不久於7月8日與中國國務委員兼外長王毅舉行了視頻會議。歐盟方面指出，雙方就3月22日歐盟全球人權制裁製度下批準的清單以及中國公布的反制措施坦誠地交換了意見”。聲明補充說，“高級代表強調，歐盟對香港和新疆的情況發展表示關注。他還表示深信，歐盟與中國的接觸仍然至關重要，溝通渠道需要保持暢通。” 北京方面，中國外交部就同一會議發表的聲明則提到，“王毅闡述中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場，強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，反對各種虛偽的‘教師爺’。”

王毅還在7月23日於四川成都與馬耳他外長巴爾托洛舉行了會談。王毅在會談中向這名歐盟成員國外長表示，歐盟對華“三重定位”相互矛盾，相互抵銷。王毅聲稱，“中歐沒有嚴重利害衝突，也沒有歷史糾葛。雙方都堅持多邊主義，都維護聯合國的權威和地位，都主張和平解決爭端。中歐是夥伴不是對手”。他說，“歐盟對華‘三重定位’相互矛盾，相互抵銷。希望馬方繼續發出客觀理性聲音，增進中歐相互了解與信任，為推動中歐關係健康發展發揮建設性作用。”

中央社的報道指出，近年美國拉攏盟友與中國競爭，鼓勵在貿易、科技、金融等方面加速與中國“脫鉤”，國際上認為逐漸形成與中國“新冷戰”趨勢。今年6月北大西洋公約組織成員國在布魯塞爾召開領袖峰會，會後聯合公報上“中國”一詞出現高達10次，並正式指出“中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰”。