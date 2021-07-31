反對“疫苗護照” 意大利議會內眾議員舉牌抗議

意大利7月22日宣布民眾在室內餐廳用餐及進入博物館等場所需要出示“健康通行證”後，不但引發國內民眾的強烈反彈，7月29日更在意大利議會內引發無聲抗議。許多名議員從座位上走下來，手舉着“不要綠色通行證”的標語牌，表達不滿。

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從媒體報導的視頻圖像可以看見，一名意大利議員在揮舞着“不要綠色通行證”（No GREEN PASS）的標語牌後，被議會內的一名保安追趕着跑出議會大廳。之後許多議員從座位上走到議會大廳的中央，手舉着同樣的標語牌，抗議意大利政府7月22日宣布的“健康通行證”措施。

歐洲新聞網（euronews）的報導稱，意大利政黨“意大利兄弟”的成員在議會內舉行了這場抗議。雖然“意大利兄弟”的黨領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）已經接種新冠疫苗，但她一直反對針對未接種疫苗的人群實施限制。

意大利政府在7月22日宣布，從8月6日起，民眾在室內餐廳用餐，以及進入游泳池、健身館、劇院、電影院、博物館、展會以及大型活動時，都必須出示“健康通行證”。所謂的“健康通行證”會記錄民眾是否已經接種過至少一劑疫苗，是否在過去6個月內染疫後恢復，或者是否在過去48小時內病毒檢測呈陰性。

意大利政府稱，這項“健康通行證”是為了應對近期內不斷攀升的新增感染人數。根據統計數據，意大利新冠疫情從7月以來一直不斷攀升，7月30新增感染新冠人數達6619人，不過病故人數一直保持在較低水平，7月30日新增病故18人。

意大利“健康通行證”宣布後，在國內多個城市引發持續抗議，上千人走上街頭高喊“自由”、“打倒獨裁統治”。在意大利宣布該防疫措施之前，法國政府也宣布了“健康通行證”規定，此舉在全法引發連續三個周六十幾萬民眾上街抗議。