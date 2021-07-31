希臘伯羅奔尼撒島火勢兇猛 四個村莊居民撤離

希臘媒體報道，從7月28日下午，伯羅奔尼撒半島最大城市帕特雷（Patra）郊區埃萊基斯特拉（Elekistra）小鎮附近山林燃起大火。火勢燒了三天沒有得到控制，7月31日，當地政府撤離了第四個村莊的居民。

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政府出動了上百名消防員；33輛消防車。4架滅火飛機和直升機全面出動，但火勢還在蔓延。

此前，有三座民房被燒毀，受傷的兩名消防員和兩名居民已經被送進醫院救治。

據介紹，大火燃起後，很快就威脅到附近新索里（Neo Souli）和里亞基（Ryaki）兩個社區的安全。希臘消防機構迅速將7消防員和多部車輛派到現場，並出動8架飛機從空中進行灑水作業，以阻止火焰向定居點蔓延。