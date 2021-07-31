希臘伯羅奔尼撒島火勢兇猛 四個村莊居民撤離 發表時間： 31/07/2021 - 22:48 Le village de Labiri, près de Patras, a dû être évacué devant l’avancée du feu de forêt qui s’est déclaré dans le nord-ouest du Péloponnèse © AFP 作者： 法廣 12 分鐘 希臘媒體報道，從7月28日下午，伯羅奔尼撒半島最大城市帕特雷（Patra）郊區埃萊基斯特拉（Elekistra）小鎮附近山林燃起大火。火勢燒了三天沒有得到控制，7月31日，當地政府撤離了第四個村莊的居民。 廣告 繼續瀏覽後續 政府出動了上百名消防員；33輛消防車。4架滅火飛機和直升機全面出動，但火勢還在蔓延。 此前，有三座民房被燒毀，受傷的兩名消防員和兩名居民已經被送進醫院救治。 據介紹，大火燃起後，很快就威脅到附近新索里（Neo Souli）和里亞基（Ryaki）兩個社區的安全。希臘消防機構迅速將7消防員和多部車輛派到現場，並出動8架飛機從空中進行灑水作業，以阻止火焰向定居點蔓延。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 希臘