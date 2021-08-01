比利時國家安全局對使用中國品牌手機示警

據比利時《回聲報》和《比利時時報》7月31日報導，比利時國家安全局近日對使用中國品牌手機發出警告，敦促消費者注意潛在的間諜風險，指雖然無具體案例，但手機廠商與中國政府間存在“系統性且深度的互動”。

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報導指，由中國品牌小米、Oppo和一加（OnePlus）製造的智能手機在比利時消費者中很受歡迎，但據比利時國家安全局發言人範戴爾（Ingrid Van Daele）稱，儘管沒有發現具體案例，但情報部門希望提請消費者注意使用這些手機時可能存在的間諜威脅。

範戴爾說，“所以我們建議他們保持警惕”。報導還引述比利時副首相兼司法部長（Vincent Van Quickenborne）在回答聯邦眾議員邁克爾·弗里里奇（Michael Freilich）的質詢回答說，“這些公司與中國政府之間存在着系統而深入的互動”。據範戴爾說，“除了這些公司和中國當局之間的混亂之外，其他國家（特別是荷蘭和美國）已經對中國電信公司以及在隱私和國家安全方面的風險表示擔憂。”

範戴爾說，這些公司與中國政府的情報和安全部門之間的相互依存關係已被寫入國家法律。她解釋說，“例如，中國的《國家情報法》規定所有中國公司有義務與情報部門配合”。對此，一加和小米沒有立即作出反應。

Oppo的比利時發言人庫魯德斯（Dries Cludts）說，該公司在全球40多個國家開展業務，與業務所在國的政府和政策制定者有着積極的關係。他強調，“我們在工作中遵守所有當地法律和法規”。