新毒株

英官方報告：很可能出現疫苗無效的新毒株

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Le modèle des chercheurs montre que le risque d'apparition d'un variant résistant est maximal lorsqu'une grande partie de la population est vaccinée mais pas suffisamment pour assurer une immunité de groupe
Le modèle des chercheurs montre que le risque d'apparition d'un variant résistant est maximal lorsqu'une grande partie de la population est vaccinée mais pas suffisamment pour assurer une immunité de groupe © Pascal GUYOT/AFP
作者： 法廣
26 分鐘

7月30日英國政府發表了一份報告，認為“幾乎可以肯定”會出現更新新冠病毒的變種，足以導致目前所有的疫苗都失效。

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該論文的日期為7月26日，由英國政府官方的“緊急情況科學諮詢小組” (SAGE）發表。這項研究是一種理論上的科學推演，並不是說這種新的、足以打敗現行疫苗的病毒變體已經存在。這種報告將為政府處理緊急情況提供科學理論支持。

 

科學家們寫道，人類“不太可能”根除中共病毒，他們“非常有把握”地認為，新的病毒變種將繼續出現，並且“幾乎可以肯定”的是，變異病毒通過逐漸或間斷地抗原變異，最終導致目前的疫苗失敗。

他們建議政府繼續儘可能減少病毒傳播，以減少出現新的、能抵抗疫苗的變體病毒的機會。

科學家們還建議，新疫苗的研究重點不僅要放在預防住院和疾病，還要注重“高效和持久的免疫效力”，防疫目標應該是“減少已經接種疫苗人的感染和傳播”。據悉，幾家製造新冠疫苗的公司已經着手這方面的研究。

報告分析，過去幾個月出現的一些病毒變種“對疫苗產生的免疫力的敏感性降低，但似乎沒有一個病毒能完全逃脫（疫苗）。”但他們警告說，這些病毒變種“在疫苗接種普及之前”就出現了，並且“隨着疫苗變得更加普及，能夠逃避疫苗免疫力的病毒將會迅速傳播”。

在7月7日會議中，SAGE科學家們表示，“高流行率和高疫苗接種率，最有可能出現可以逃過疫苗的變異病毒。”他們當時表示，“這種情況發生的可能性尚未可知，但這種變體將給英國和國際社會帶來重大風險。”

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