英官方報告：很可能出現疫苗無效的新毒株

7月30日英國政府發表了一份報告，認為“幾乎可以肯定”會出現更新新冠病毒的變種，足以導致目前所有的疫苗都失效。

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該論文的日期為7月26日，由英國政府官方的“緊急情況科學諮詢小組” (SAGE）發表。這項研究是一種理論上的科學推演，並不是說這種新的、足以打敗現行疫苗的病毒變體已經存在。這種報告將為政府處理緊急情況提供科學理論支持。

科學家們寫道，人類“不太可能”根除中共病毒，他們“非常有把握”地認為，新的病毒變種將繼續出現，並且“幾乎可以肯定”的是，變異病毒通過逐漸或間斷地抗原變異，最終導致目前的疫苗失敗。

他們建議政府繼續儘可能減少病毒傳播，以減少出現新的、能抵抗疫苗的變體病毒的機會。

科學家們還建議，新疫苗的研究重點不僅要放在預防住院和疾病，還要注重“高效和持久的免疫效力”，防疫目標應該是“減少已經接種疫苗人的感染和傳播”。據悉，幾家製造新冠疫苗的公司已經着手這方面的研究。

報告分析，過去幾個月出現的一些病毒變種“對疫苗產生的免疫力的敏感性降低，但似乎沒有一個病毒能完全逃脫（疫苗）。”但他們警告說，這些病毒變種“在疫苗接種普及之前”就出現了，並且“隨着疫苗變得更加普及，能夠逃避疫苗免疫力的病毒將會迅速傳播”。

在7月7日會議中，SAGE科學家們表示，“高流行率和高疫苗接種率，最有可能出現可以逃過疫苗的變異病毒。”他們當時表示，“這種情況發生的可能性尚未可知，但這種變體將給英國和國際社會帶來重大風險。”