意地方政府數據中心遭黑客攻擊 疫苗預約系統癱瘓

意大利拉齊奧大區（Lazio）政府日前使用官方賬號在社交媒體宣布，拉齊奧大區政府的數據中心遭到黑客攻擊，情況十分嚴重，疫苗預約系統暫時停止使用。意大利警方對此正在展開調查，更多相關信息目前尚未公布。

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意大利媒體報道稱，拉齊奧大區政府的數據中心於當地時間7月31日晚間持續遭受強大的攻擊，黑客通過複制管理員密碼侵入了拉齊奧大區政府的網絡數據中心，並植入名為Cryptolocker的勒索軟件。包括政府採購招標、證件發放、疫苗預約在內所有部門的門戶網站以及政府社交網絡賬號均處於無法登錄的癱瘓狀態。8月1日晚，黑客再次發動攻擊，但被系統阻止。

據專家介紹，這種黑客軟件通常被偽裝成 exe 文件，然後通過郵件發送，一旦被下載和運行，那麽計算機系統就會被黑客文件感染，計算機系統將被惡意軟件所控制，一些文件會被黑客 “加密”。如需解除控制，需要向黑客支付高額的贖金，如比特幣等。

拉齊奧大區主席津加萊蒂（Nicola Zingaretti）8月2日表示，應急系統並未癱瘓，衛生、銀行金融和政府預算數據也沒有被盜取。

拉齊奧大區衛生委員阿萊西奧·達馬托（Alessio D'Amato）表示：“這是一次非常強大的攻擊，攻擊力度是前所未有的，整個大區的數據中心都遭到了攻擊。目前不確定黑客攻擊的背後是否有反疫苗人士的身影，現在假設一切還為時過早，目前預約系統已經暫停，但施打疫苗還將繼續。”

拉齊奧大區副主席丹尼爾·萊奧多里（Daniele Leodori）則暗示性地將黑客和反疫苗者結合起來，副主席表示：“雖然整個社區都在為抗擊新冠全球大流行做鬥爭，但是有些人似乎就想和感染、重症、醫院擁堵、大面積死亡站在一起。今天拉齊奧計算機系統遭到了前所未有的攻擊，但這不會阻止那些為所有人利益而參與疫苗接種運動的人們，以及堅持在抗疫戰場上的人們的承諾和決心。拉齊奧大區是疫苗接種領域內最堅定，最高效的大區之一，拉齊奧將能迅速地作出反應。”

意大利安莎通訊社（ANSA）稱，意大利郵政警察（意大利網警）和羅馬檢察官已經介入調查此事，並可能擴展調查範圍以找出攻擊的幕後黑手。有媒體報道稱此次攻擊來自國外，但警方尚未公布更多相關信息。

當地網絡數據中心負責人表示，目前技術人員正在嘗試破解黑客軟件代碼，需要10天左右時間才能部分恢復衛生部門的系統數據，要恢復所有部門的網絡可能還需要數周時間。

報道說，意大利政府7月22日剛剛宣布，從8月6日起在國內實施 “綠色通行證” 計畫，要求民眾進入健身房、博物館、電影院等室內活動場所或參加比賽、考試等公眾活動時，須證明自己之前48小時內新冠病毒檢測結果為陰性、或者過去六個月內感染新冠病毒後康復、或至少接種了一劑新冠疫苗。

意大利總理馬里奧·德拉吉（Mario Draghi）在一場內閣會議後的記者會上說，意大利若想 “經濟活動保持開放”，避免恢復嚴格限制經濟和社交活動的措施，就有必要實施 “綠色通行證” 計畫。總理辦公室發言人說，相關場館經營者必須執行新規，如被發現違規將受到處罰。