英飛凌：晶片供應極為緊俏 庫存創歷史新低

德國晶片大廠英飛凌（Infineon）8月3日表示，位於馬來西亞的工廠因為疫情關係生產中斷等因素，導致晶片短缺，庫存處於“歷史低點”，供應緊俏情況將持續到2022年。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，英飛凌執行長普羅斯（Reinhard Ploss）在新聞稿中表示：“市場面臨極為緊俏的供應情勢。我們的晶片一生產出來，馬上就由工廠直接送給終端運用。”

馬來西亞6月因為染疫人數增加，實施防疫管制措施，英飛凌位於麻六甲、員工人數達8000的工廠因此停工20天。普羅斯透過電話會議表示，那座負責測試和封裝工廠的生產短少大幅攀升。

美國德州今年2月遭冰風暴肆虐，英飛凌位於德州奧斯汀的工廠才剛剛全面恢復產能。

普羅斯說，近期德國西部好幾個地區發生水災，也對供應鏈造成影響。

根據彭博消息報道，普羅斯告訴分析師，半導體供應短缺可能會持續到2022年。