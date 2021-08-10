默克爾：必須促進人們接種疫苗

據德國廣播電台報道，德國總理默克爾和各州州長於周二召開新冠峰會，推出了防疫新規定。雖然越來越多的人接種了疫苗，但由於發病率近來不斷上升，疫情緊急狀況沒有放寬，而是將延長。一旦七天發病率超過35的話，人們參加室內活動，進飯店、理髮店等都必須事先接受新冠測試或已經全面接種疫苗14天。而自10月11日起，免費測試將被取消，改為公民自己付費。新冠緊急狀態將延長到9月11日以後。

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聯邦和各州繼續不強制人們接種疫苗。雖然現在疫苗供應充足，但默克爾在峰會後的柏林記者會上表示：接種疫苗速度明顯放緩。德國目前至少打了一針疫苗的人佔62.5%，全面接種疫苗率在這個數字上還必須提升15-20%，才有利於狀況的穩定。默克爾說：“我們必須為接種疫苗做廣告。”

巴州州長索德爾在記者會上表示：“以後不會有封禁。絕對不會有。尤其對已接種疫苗的人不會有。”

沒有接種疫苗的人如果想參與公共生活，就必須從10月11日起自己支付新冠快速測試的費用。政府的理由是，由於現在可以向所有公民提供疫苗，政府和納稅人不再需要永久承擔所有測試費用。

左翼黨和選項黨對取消免費測試的新規定提出了批評。左翼黨批評說，現在質疑免費新冠測試等經過檢驗的措施是錯誤的。選項黨表示，新規定將增加對未接種疫苗的人的壓力。決議意味着通過限制、禁令和額外負擔來間接強迫人們接種疫苗。

根據柏林羅勃特科赫研究所的信息，德國周二單日感染新增2480例，感染總人數為3794429例，新冠病亡人數為91803例。