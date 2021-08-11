瑞士有關新冠後遺症的研究

越來越多的跡象表明，許多人在感染了新冠病毒之後， 深度疲憊只是新冠長期病症的癥狀之一，需要更長的時間才能恢復。新冠長期病症正在成為衛生系統的一種威脅？相關研究已經逐步展開，但需要面對很多問題。

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據瑞士新聞今天報道說，疲憊、抗壓能力低、氣短、嗅覺和味覺不敏感，許多感染了新冠病毒、但早已康復的人依然未從這些癥狀中擺脫出來，而且還會出現莫名其妙的癥狀：比如“大腦霧霾”(Brain Fog)，即意識不清；還有些人出現抑鬱癥狀；有關節或肌肉疼痛癥狀的人也不少見。

所有這些癥狀顯示，新冠病毒對人的整個身體都產生了影響。但研究目前剛剛處於初始階段，而且各種科研調查的所採取的方法也各不相同。

這些長期病症會嚴重到什麼程度？有哪些可能的治療方法？哪些人是風險群體？還會為社會帶來什麼影響？對僱主、機構和保險公司會產生什麼影響？所有這些還都是未知數，但有一點已經非常明確-時間緊迫。因為這種疾病相當複雜，非常殘酷又很昂貴-而且前所未有。

該報道稱，迄今為止，在瑞士已經進行了好幾項關於新冠長期病症的大型研究。日內瓦大學、洛桑大學和蘇黎世大學都在知名期刊上發表了相關文章。研究得出的主要結果顯示，病癒超過半年後在患病群體中出現新冠長期病症的頻率差異較大。

例如，兩項蘇黎世大學的研究得出結果：大約20%-25%的成年人(發表在 《PLOS One 》雜誌上)和大約2%的兒童(發表在 《美國醫學會雜誌 》上)身上會出現新冠長期病症。而日內瓦大學的研究(發表在《內科醫學年鑒》上)結果顯示，這部分人達到了39%，當然研究還在繼續進行中，所以目前還應該謹慎看待這些結果。

蘇黎世大學科研小組負責人Milo Puhan針對之所以調查得出的結果不同表示：因為調查所用數據收集的時間不同，但是：“這些調查得出的結果，方向是一致的。”

Puhan最近受聯邦衛生局(BAG)委託，對來自世界各國的70項研究進行了彙總。這項工作並不容易，他說：“因為現在‘新冠長期病症’還沒有統一的定義，而且調查的時間又各不相同。”

然而他估計，就新冠長期病症的發病頻率而言，瑞士的研究結果屬於中等水平。但是目前針對“這種長期病症對醫學產生的影響”和“對日常生活和工作的影響”還很難預測。

據該報道，然而，有一點已經可以確定，新冠長期病症將給衛生系統帶來更大的負荷。據Puhan說，“在護理方面必須做好準備，或許還需要相關的社會服務。也就是說必須要密切關注事態的發展，並準備好相應的措施，從普通醫療服務到專家門診。”

日內瓦大學附屬醫院(HUG)從2020年夏天已經開始提供針對新冠長期病症的門診。目前，約有350名病人正在接受治療。在那裡工作的Mayssam Nehme醫生也是日內瓦研究報告的第一撰稿人，日內瓦大學的這項研究是瑞士最早、也是最大的關於新冠長期病症的研究之一。Puhan說，“我們從2020年3月開始追蹤那些作為門診病人治療的新冠病毒病患者，當時我們還不了解發生了什麼，”後來他們注意到，有些人的新冠癥狀會持續較長時間。一段時間過後他們依然會感到疲勞、氣短、頭痛、味覺和嗅覺喪失。Puhan認為，“於是我們決定做一個前瞻性調查，這意味着我們將繼續追蹤我們在2020年3月跟蹤的病人幾個月甚至幾年的時間，觀察他們的癥狀隨着時間的推移如何發展。"

該報道說，疫情又帶來了一種新的病症：新冠長期癥狀，也就是新冠肺炎的後遺症，然而它還未得到人們的重視。雖然瑞士的醫療系統優質且昂貴，但該病的患者依然感到孤立無援，而不得不展開自救。

目前還不能確定所有研究中出現的那些癥狀是新冠長期病症帶來的、還是因其他感染或其他原因造成的。為了得到更明確的結論，日內瓦的研究新增加了一個對照組。

Nehme表示，與其他國家相比，瑞士在新冠長期病症的研究方面做得不錯。“瑞士和英國、美國是最早開始從事這項研究的國家之一。我們是很早就開始重視這一問題的國家之一，” 她說，而瑞士的局限性是樣本量太小。

Puhan提到，瑞士的另一個局限是數據庫的通用，這能幫助我們研究誰更容易遭受新冠長期病症的折磨，也就是感染後反覆需要醫療幫助。“丹麥、挪威或英國有這個條件，因為這些國家擁有相應的系統。

但令Puhan感到特別遺憾的是，“與德國或挪威、英國、美國相比瑞士至今沒有針對新冠長期病症科研的資金來源。”

美國國家衛生研究院(NIH)已經投資了超過10億美元用於新冠長期病症的研究。因此，Nehme希望 “瑞士國家科學基金會下一次科研提名中能夠包含新冠長期病症項目。”

在瑞士，深受新冠長期病症困擾的人不得不長時間為這種病症受到認可和得到幫助而抗爭。Nehme說，現在終於得到了認可。“明顯的是，這種病症在科學界受到了更多的認可，科學團隊已經公開談論了這個話題，甚至政治層面現在也開始重視這個問題。” Puhan認為，官方也將對新冠長期病症加以關注。