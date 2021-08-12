1961年8月13日凌晨，東德當局開始修建柏林牆。幾個月前信誓旦旦聲稱“沒有人想要造一堵牆”的東德最高領導人烏布利希，親自簽署了命令。東德政府聲稱這是“反法西斯防衛牆”，而真實原因則是擔心人才不斷逃往西方，導致經濟發展受損。

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“柏林牆”築起60年之際，為了讓人們記住這一歷史事件，珍惜得來不易的自由，柏林在2021年8月13日至15日的周末將舉辦系列活動，包括音樂會、導覽、兒童和成人研討會、歷史展覽、電影放映等。

持續四周的露天校園電影活動（Open-Air-Filme im Campus-Kino），將放映有關修建隔離牆的紀錄片和專題片。（時間：8月7日至9月4日，地點：Karl-Liebknecht-Straße 31/33,Mitte）

在8月13日下午3時到5時舉辦的兩場座談會，主題為“跨越生命之牆”（Eine Mauer quer durchs Leben），親歷者將講述有關柏林牆的過往歷史。1961年分別才8歲和9歲的Veronika Schneider以及Rainer Just會對大家講述柏林牆對他們童年生活的直接影響。當時家住柏林牆附近的Christine Bartels和在東柏林邊境地區工作的Bettina Dziggel則會為大家講述在分裂城市中的日常生活。（活動地點：Bernauer Straße 119，該活動會在Youtube進行直播。）

在波茨坦廣場的歷史攝影展，將從8月13日一直持續到10月1日。照片蒙太奇將柏林的歷史與現在結合在一起，人們不禁會感嘆那些歷史的點滴，紀念那些柏林牆的受害者，感謝那些推倒柏林牆的勇士。

柏林牆的建立，是二十世紀西方以美國為首的世界自由陣營和以蘇聯為首的共產陣營對峙並進入冷戰的標誌。

1961年8月12日凌晨，針對大量東德人經柏林逃往西方的情況，東德和蘇聯突然出手，2萬多軍隊開到東西柏林邊境，開始了修築代號為“中國長城”的柏林牆工程。

13日凌晨，第一期工程完工，柏林從此被分割為東西兩部分，“這是人類歷史上第一堵不是防範外敵，而是防範自己人民的牆”。

柏林牆高達兩米，頂上拉着帶刺的鐵絲網，155公里長，302座瞭望台，共有大約1.4萬名武裝警衛。

幾乎從建造柏林牆的第一刻起，東德人就意識到了自由正在關閉，僅在柏林牆建起的第一天，就有4千東柏林人不顧一切地衝過建設中的邊界，甚至還有執行任務中的東德士兵。

在1989年11月9日柏林牆倒塌以前的28年裡，東德人用生命爭取自由，人們用跳樓、挖地道、自製潛水艇、熱氣球等方式翻越，5,043人成功越牆，3,221人被逮捕，599人死亡。

柏林牆的建立，是第二次世界大戰這場人類巨大悲劇的結果。在現在被世界認可的主流歷史定位和敘述中，二次大戰是一場全球反法西斯陣營的正義之戰。但是，不可否認的一個悲劇現實就是，這場勝利造就了一個給世界帶來毀滅性災難的結果：以蘇聯為首的共產主義陣營在全球的坐大。

推倒柏林牆，德國民眾付出了生命的代價，也是全世界正義力量共同努力的結果。