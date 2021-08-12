塔利班

歐盟警告塔利班不可武力奪取政權

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Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, donne une conférence de presse à l'issue d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE, au Conseil européen de Bruxelles, en Belgique, le 12 juillet 2021
Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, donne une conférence de presse à l'issue d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE, au Conseil européen de Bruxelles, en Belgique, le 12 juillet 2021 © STEPHANIE LECOCQ/EPA
作者： 法廣
24 分鐘

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）12日在一份公報中表示：阿富汗“以武力”奪取政權，國際社會會孤立它。歐盟呼籲他們立即恢復與喀布爾“實質性”會談，結束暴力。

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博雷利在這份聲明中表示：“如果他們以武力奪取政權並重建一個伊斯蘭酋長國，塔利班將不會得到外交上承認，他們將遭受孤立、缺乏國際支持以及持續衝突和不穩定的前景。

 

塔利班在外國軍隊撤離後發動了大規模攻勢。12日在攻下東部加茲尼省首府加茲尼市；隨後又

佔領了該國第三大城市赫拉特。 這是他們在攻佔喀布爾西南 150 公里的加茲尼之後向前邁出的重要一步，外界很清晰地看到，塔利班已經危險地在接近阿富汗首都。

政府現在已經失去了對該國北部、南部和西部大部分地區的控制。 “歐盟呼籲塔利班與政府恢復實質性、定期和有序的談判，並呼籲立即停止暴力；徹底並永久停火”。博雷爾在他的聲明中表示： “不停的戰鬥和襲擊給阿富汗民眾帶來了無法接受的痛苦，只會增加境內流離失所者和逃離阿富汗尋求避難的人。”

在此背景下，布魯塞爾“鼓勵”阿富汗政府“政治解決分歧”，“從統一的角度”與塔利班進行對話。

歐盟“打算繼續與阿富汗人民建立夥伴關係和支持”，但其援助仍將“以和平和包容性解決衝突為前提；歐盟敦促尊重所有阿富汗人，包括婦女和年輕人的基本權利，也不可歧視少數民族”。

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