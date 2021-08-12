歐盟警告塔利班不可武力奪取政權

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）12日在一份公報中表示：阿富汗“以武力”奪取政權，國際社會會孤立它。歐盟呼籲他們立即恢復與喀布爾“實質性”會談，結束暴力。

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博雷利在這份聲明中表示：“如果他們以武力奪取政權並重建一個伊斯蘭酋長國，塔利班將不會得到外交上承認，他們將遭受孤立、缺乏國際支持以及持續衝突和不穩定的前景。

塔利班在外國軍隊撤離後發動了大規模攻勢。12日在攻下東部加茲尼省首府加茲尼市；隨後又

佔領了該國第三大城市赫拉特。 這是他們在攻佔喀布爾西南 150 公里的加茲尼之後向前邁出的重要一步，外界很清晰地看到，塔利班已經危險地在接近阿富汗首都。

政府現在已經失去了對該國北部、南部和西部大部分地區的控制。 “歐盟呼籲塔利班與政府恢復實質性、定期和有序的談判，並呼籲立即停止暴力；徹底並永久停火”。博雷爾在他的聲明中表示： “不停的戰鬥和襲擊給阿富汗民眾帶來了無法接受的痛苦，只會增加境內流離失所者和逃離阿富汗尋求避難的人。”

在此背景下，布魯塞爾“鼓勵”阿富汗政府“政治解決分歧”，“從統一的角度”與塔利班進行對話。

歐盟“打算繼續與阿富汗人民建立夥伴關係和支持”，但其援助仍將“以和平和包容性解決衝突為前提；歐盟敦促尊重所有阿富汗人，包括婦女和年輕人的基本權利，也不可歧視少數民族”。