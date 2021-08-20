默克爾今訪莫斯科 離任前善後還是預警引猜測

德國總理默克爾抵訪俄羅斯應於今天會見俄羅斯總統普京，這可能是她從政界退休前對俄羅斯的最後一次正式訪問。德國今年9月舉行立法選舉，政府屆時換屆更新。因默克爾執政遺產豐厚但起討論，未來德國與俄羅斯等大國外交關係也受聚焦。

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據本台在莫斯科記者ean-Didier Revoin今天報道，默克爾應當於8月20日星期五會見普京，這可能是她從政界退休前對俄羅斯的最後一次正式訪問，也因此默克爾對普京的最後一次訪問極具意義。

莫斯科和柏林之間的關係已經緊張數月。兩天前，俄羅斯外交部指責西方，特別是德國，干涉9月的俄羅斯立法選舉。這是指自去年阿列克謝-納瓦爾尼中毒事件以來，默克爾對俄羅斯當局持續提出激烈批評。阿列克謝-納瓦爾尼在柏林的一家診所接受了克里姆林宮批準的治療。

因此，莫斯科指責柏林人為地在這位被囚禁的反對派周圍製造話題。與此同時俄羅斯當局卻竭力壓制阿列克謝-納瓦爾尼的支持者：阿列克謝-納瓦爾尼的組織在自我解散後被貼上了恐怖主義的標籤，他們的網站在俄羅斯境內被封鎖，阿列克謝-納瓦爾尼的親屬在還沒有離境時被判監視居住。阿列克謝-納瓦爾尼的支持者因此均被禁止在下個月參加議會競選。

該報道稱，但德國總理也會對普京有指責。德國指責俄羅斯在2015年對總理府和聯邦議院的網絡進行了大規模黑客攻擊。2019年8月，柏林指責俄羅斯情報機構在首都柏林中心地帶謀殺了一名車臣少數民族的格魯吉亞人。而在去年2月，一名德國人被指控將聯邦議院的詳細計畫傳遞給俄羅斯特工。

報道稱，很難看出他們如何能夠避免談論阿富汗問題。眾所周知，俄羅斯認為塔利班接管喀布爾後發出的信號是積極的，並仍然願意與他們保持對話。因此，莫斯科支持建立一個向阿富汗所有民族宗教政治力量開放的包容性過渡結構的努力。就此，俄羅斯支持阿富汗前總統哈米德-卡爾紮伊發起的調解，而塔利班的反對派則在潘奇爾組織起事。

可以想象，烏克蘭問題也將被討論，最近幾個月，頓巴斯的緊張局勢已經加劇。柏林作為 "諾曼底模式 "的成員在解決這一衝突方面發揮着重要作用。而在天然氣價格飆升的時候，北流二號管道的鋪建，以及通過烏克蘭傳輸的俄羅斯天然氣的數量，也肯定會被討論。

該報道稱，正如公眾所知，默克爾已經宣布，她將在9月的德國議會選舉後離開政壇，這次對俄羅斯的新訪問無疑是一個機會，讓她在把接力棒交給繼任者之前，把各項事情說清楚，看看在多大程度上有可能緩解與莫斯科的緊張關係。