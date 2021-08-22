默克爾今訪烏克蘭 柏林與基輔信任感跌

德國總理默克爾今天訪問烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面會談。默克爾結束政治生涯前訪問該國行程不太輕鬆，默克爾除了要向烏克蘭解釋剛剛訪問俄羅斯的情況，因為涉及烏克蘭安全和平以及經濟，更要撫平烏克蘭因德國與俄羅斯重新解決了繞過烏克蘭輸送俄羅斯天然氣到歐洲棘手問題而有的不滿。

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據法新社報道稱，德國總理默克爾周日將對烏克蘭進行告別訪問，面對莫斯科，這位德國總理曾試圖支持這個親西方的盟友，但她對俄羅斯天然氣的立場也讓烏克蘭感到失望。

當然，烏克蘭當局感謝默克爾自2014年以來在烏克蘭與莫斯科關係方面給予的支持，俄羅斯吞併了烏克蘭的克里米亞，烏克蘭隨後又與東部的親俄分裂分子發生了衝突。但烏克蘭也批評默克爾將天然氣問題排除在歐盟對莫斯科的制裁範圍之外的立場，堅持建造俄德北溪2號海底管道，該管道將很快完工，繞過了通過烏克蘭的傳統轉氣路線。

據烏克蘭總統澤倫斯基本周在接受多家媒體採訪時指出，"你可以說這是一種務實的做法，但我的看法是，這是一個微妙的平衡行為。對我來說，這太不夠了。”

法新社說，關於烏克蘭東部地區的衝突，默克爾一直譴責俄羅斯對叛軍的支持援助，同時與法國一起充當莫斯科和基輔之間的調解人。默克爾在確保2015年的明斯克和平協議方面發揮了關鍵作用，該協議結束了最嚴重的戰鬥。但另一方面，衝突的政治解決從此停滯不前，這種現狀最適合莫斯科。默克爾周五懇求繼續和平談判，"即使進展沒有我們希望的那麼快"。

評論說，隨着默克爾的離開，談判與協議的基礎可能變得更加脆弱。

俄羅斯天然氣輸送問題是默克爾訪問烏克蘭微妙困難議題。

據本台報道稱，默克爾訪問烏克蘭：基輔對柏林寄予厚望。在烏克蘭，一個重要的外交推動正在開啟，在慶祝該國獨立30周年的兩天前，德國總理默克爾於8月22日星期日抵達基輔，她有很多事情要對烏克蘭人作出安撫補償。幾小時或幾天後，我們很可能得知波羅的海北溪2號天然氣管道的完工，這個項目得到了德國和俄羅斯的支持，但它抵押了烏克蘭作為俄羅斯天然氣過境國的未來。

必須了解的是，到目前為止，約有40%運往歐洲的俄羅斯天然氣經過了烏克蘭領土。這為烏克蘭提供了經濟上的巨大利益。而且作為過境通道，烏克蘭將管道網絡租給了俄羅斯巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司。但更為重要的是，它為烏克蘭提供了主要的外交籌碼，因為在與俄羅斯發生重大衝突時，烏克蘭可以簡單地關閉天然氣網閥。俄羅斯人對俄羅斯天然氣工業股份公司有一種執念，就是從2024年起改為通過波羅的海繞過烏克蘭和波蘭，並在戰略上削弱烏克蘭。

德國的立場顯得為難尷尬。據該報道，現在一場關於賠償的戰鬥正在展開，但烏克蘭人不喜歡這個詞，因為他們認為，面對俄羅斯，不可能用金錢來補償烏克蘭地緣政治安全的損失。柏林提出了一筆13億歐元的資金，以幫助烏克蘭實現能源轉型，擺脫煤炭。但實際上，根據烏克蘭總統的說法，談判的金額要高出兩到三倍，而且澤倫斯基本人也懷疑德國的承諾。

而且烏克蘭想要的是安全保障，即德國和其他歐盟國家將承諾在烏克蘭再次被俄羅斯入侵時為其提供軍事防禦。

據該報道，默克爾不太可能準備提供這些保證。德國基民盟對德國綠黨領導人羅伯特-哈貝克提出的向烏克蘭提供防禦性武器的建議反應非常冷淡。烏克蘭有評論說，我們看到的是，德國外交官帶着禮物和飾品來到基輔，來哄騙烏克蘭人。例如，本周六，柏林宣布向烏克蘭提供150萬劑阿斯利康，烏克蘭的疫苗短缺情況非常嚴重。在慶祝烏克蘭獨立的間隙，默克爾將試圖讓人們吞下這顆糖衣藥丸，可是默克爾在北溪2號上的做法使烏克蘭的獨立與利益在未來三十年內面臨風險。從長遠來看，削弱的是烏克蘭人對西方的信任，在基輔，我們已經可以聽到一些聲音，要求務實地轉向新的合作夥伴，如土耳其和中國。