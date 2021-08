歐洲議會外委會提挺台報告 建議歐盟駐台機構正名

歐洲面對中國威脅挑戰,展開支持民主盟友台灣的行動,歐洲議會外交委員會9月1日將討論“歐盟–台灣關係與合作”報告草案,建議將歐洲經貿辦事處正名為歐盟駐台灣辦事處。報告除提到成員國應透過各自簽署協議提升與台灣的政治關係外,並鼓勵歐盟與台灣強化官方交流,包括最高層級的交流。尚沒有看見中國方面對此消息的反應。

據中央社今天報道稱,歐洲議會外委會提挺台報告。 歐洲議會台灣議題報告人魏莫斯(Charlie Weimers)今年4月提出草案,提議歐洲經濟貿易辦事處更名為歐盟駐台北辦事處,友台議員6月再向外委會提出修正案,進一步建議將名稱正名為歐盟駐台灣辦事處。

根據歐洲議會發布最新議程,9月1日外交委員會將討論“歐盟–台灣關係與合作議案”報告草案。歐洲議會保守黨團(ECR)表示這是首份歐盟台灣關係報告。

根據報告人瑞典籍議員魏莫斯今年4月提出草案,強調歐盟和台灣是理念相近的夥伴,擁有共同的自由、民主、人權和法治價值觀;但中國對台灣現狀以及印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅,因此提出報告建議歐盟採取行動。這項報告除提到成員國應透過各自簽署協議提升與台灣的政治關係外,並鼓勵歐盟與台灣強化官方交流,包括最高層級的交流。

為充分展現歐盟與台灣充滿活力、多方面和密切的合作,提議歐盟駐台的歐洲經濟貿易辦事處(European Economic and Trade Office)名稱更名為歐盟駐台北辦事處(European Union Office in Taipei),以反映歐台之間廣泛合作的關係。今年6月友台議員再向外委會提出修正案,進一步建議將名稱正名為歐盟駐台灣辦事處(European Union Office in Taiwan),待9月1日會議討論。

報告中提到歐盟是台灣最大的外國直接投資(FDI)來源,台灣也是歐盟在亞太的重要貿易夥伴,呼籲歐盟執委會在今年底之前與台灣就雙邊投資協定進行影響評估,以準備與台灣展開雙邊投資協定(BIA)談判。

此外,歐洲議會關切中國軍事威脅台灣,草案敦促中國停止任何破壞台海穩定的活動,並堅持兩岸關係的任何改變都不得違背台灣公民的意願;呼籲歐盟積極主動與國際合作,維護台海和平穩定及台灣的民主,以及在歐盟的印太戰略中將台灣列入重要夥伴。

另在中國持續打壓台灣國際參與部分,提到“強烈主張”台灣以觀察員身分全面參與國際機構的會議、機制和活動,包括世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)和聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)。

報告另讚揚在新冠肺炎病毒疫情大流行期間台灣聲援歐盟的行動,陸續向多個成員國捐贈超過700萬個外科口罩,鼓勵歐盟台灣加強合作,交流應對疫情大流行的措施,並繼續加強雙方在衛生和傳染病控制等方面的合作。

據魏莫斯今年5月對中央社表示,歐盟與台灣作為理念相近的盟友,加強雙邊關係符合共同利益。儘管中國施加壓力,但他將以報告人身份呼籲加強合作,歐洲不能允許由中國決定與台灣的關係及友誼。

據中央社說,這項報告草案若經外委會通過,接下來將交付歐洲議會全體會議表決。