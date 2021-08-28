歐盟接待阿富汗難民：意大利最多

意大利今天結束自阿富汗撤離行動。意大利空運的最後一架飛機於周六上午抵達，機上載有58名阿富汗人，使意大利在幾周內撤離的阿富汗公民人數達到4900人。仍在喀布爾的外交和安全人員也於星期六上午返回。有代理外交部長今天說，"就撤離的阿富汗國民的數量而言，我們是歐盟的第一多的國家。”

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據意大利外交部長路易吉-迪-馬約周六表示，隨着近5000人從阿富汗撤走，意大利撤走的阿富汗人比任何其他歐盟國家都多。路易吉-迪-馬約稱，"我要感謝所有在最近幾天為撤離並接待近5000名阿富汗人而工作的人。”

意大利現在希望在聯合國、非政府組織和地區國家的幫助下，將更多的阿富汗人撤離。據意大利外長強調說："仍有很多的阿富汗國民等待撤離，我們不能再通過空運做到這一點，但我們準備與聯合國以及與阿富汗接壤的國家一起，努力確保這些在過去20年中與我們合作的人有同樣的撤離可能性。”

據路易吉-迪-馬約稱，"撤離第一階段即將結束，現在最困難的階段開始了。第二階段，我們的當務之急必須是不放棄阿富汗人民，不放棄阿富汗婦女，不放棄所有這些年來表現出對進步、對變革有巨大渴望的人，"

意大利與美國、土耳其、英國和德國一起，是參與北約 "堅決支持 "任務最多的五個國家之一。由幾十名士兵組成的最後一支意大利特遣隊於6月底離開阿富汗西部的赫拉特。

法新社說，根據意大利國防部的數據，在過去20年中，部署在阿富汗的總共5萬名部隊中，有723名意大利士兵受傷，53人喪生。