歐美民調顯示不喜歡普京與習近平

英國著名市場調查和數據分析公司YouGov最新公布的一項民調顯示，在世界各大國領袖中，即將離任的德國總理默克爾給人好感度最高，而中國國家主席習近平不僅讓接受調查的歐美國家的民眾覺得沒有好感，而且給人的負面印象超過包括俄國總統普京、印度總理莫迪以及英國首相約翰遜，成為全球最不受歡迎的國際領袖。

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據美國之音報道，歐美民調顯示習近平在世界領袖中受歡迎度墊底。英國這家民調公司今年7月9日至8月10日在包括英國、德國、法國、意大利、西班牙、丹麥、瑞典和美國在內的歐美國家就這些國家民眾對世界各大國領導人的好感度作問卷調查。看法正面的國際領袖就得正分，而看法負面的領導人則得負分。正負分相加之和就是凈得分。

調查結果顯示，任職長達16年並將於下個月卸任的德國總理默克爾（Angela Merkel）的民眾好感度最高，在西班牙得分+61，在法國得分+49，在丹麥得分+64以及在德國得分+30。默克爾在意大利、美國和英國的好感度略低，但得分也分別達到+23、+17及+15。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）在好感度上也獲得正分，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）只在德國和西班牙這兩個國家獲得正分。

該報道說，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京和英國首相約翰遜（Boris Johnson）好感度得分全是負分，其中以習近平得分最差而墊底。習近平的詳細得分為英國-53，德國-58，法國-59，丹麥-63，瑞典-61、西班牙-58以及意大利-50，即使扣除沒有受訪的美國，習近平的平均凈得分居然只有-55。

另一方面，普京在各國得分分別為英國-73，德國-49，法國-36，丹麥-79，瑞典-68，西班牙-62，意大利-17以及美國-52。

而約翰遜在各國的得分則分別為英國-22，意大利-40，德國-53，法國-24，西班牙-48以及美國的-2。

該報道稱，中國作為世界上第二大經濟體，一直是許多國家希望發展經貿及其他關係的對象。但是習近平主政以來在外交和內政上的強勢作為，不僅讓中國與歐美國家的關係陷於困境，而且也大大增大了許多國家民眾對中國以及對習近平本人的負面看法。YouGov民調公司的最新民調結果並不令人意外。