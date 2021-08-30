歐盟決定重新對美、以實施旅行限制

歐盟決定重新對美國和以色列實施旅行限制。美國航空公司在一份聲明中表示遺憾。美航表示：歐盟的建議是一種倒退，顯然讓那些努力工作以安全恢復跨大西洋服務的美國航空公司感到失望。

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美航還表示：隨着歐盟航空的重新開放，美國人爭先恐後買機票，收拾行裝，盼着與近兩年不見的親人團聚。而遺憾的是歐盟做出了相反的決定。

美國媒報道稱，歐盟官員們29日表示，由於最近幾周美國新冠確診病例數和住院人數激增，歐盟建議成員國重新對來自美國的遊客實施旅行限制。

據《紐約時報》29日消息，歐盟官員們表示，從30日開始，美國將被歐盟27國的旅行“安全名單”刪除，美國居民入境歐盟國家將接受隔離和檢測要求等額外限制。報道指出，歐洲理事會提出的建議對成員國不具有強制性，是否實施這些限制將由這些成員國家自行決定。

儘管美國部分地區的感染率相對較高，但大多數歐洲國家今年6月仍對美國重新開放，希望帶動當地旅遊業復蘇。報道稱，“安全名單”中的國家每10萬人在14天內每日新增病例少於75例，其遊客可進入歐盟。然而，美國的感染率遠高於該閾值，上周該國新冠肺炎住院人數就攀升至10萬人以上。

預計歐盟將在未來幾天宣布其已實現其 70% 的成年人口完全接種疫苗的目標，但其成員國之間接種人數相差也很多。