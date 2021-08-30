歐盟計畫今天召開緊急會議， 討論阿富汗移民問題

歐盟預計於星期二召開緊急會議，根據一份路透社看到過的聲明草稿，多國內政部長預計在會中表示：基於前車之鑒，歐盟和成員國將透過準備協調而且有序的應對措施，決心共同防止過去所面臨的失控大規模非法民潮再起。

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中央社報道，歐盟討論因應措施的時機，適逢聯合國難民署（ UNHCR）警告今年底前可能有多達50萬名阿富汗人逃離祖國。

聯合國難民署高級專員格蘭迪（Filippo Grandi） 再度呼籲阿富汗鄰國維持邊界開放，並希望更多國家與 伊朗和巴基斯坦一同分擔收留阿富汗人的責任；這兩國已收容220萬名阿富汗人。

歐盟官員表示，儘管塔利班控制阿富汗後，提供援助變得更加複雜，歐盟各國部長星期二將在布魯塞爾召開的緊急會議中，重申提供更多資金給阿富汗和周邊國家的承諾。

歐盟聲明草稿寫道，歐盟也應加強對阿富汗周邊國家的支持，以確保該地區有需要者獲得充足保護。

前述聲明草稿指出，歐盟各國內政部長也誓言要為 歐盟人民遏阻來自阿富汗的新安全威脅，但草稿沒提及 新措施的具體細節。

此外，國際救援委員會表示，歐盟應制定新方案以在未來12個月 重新安置至少3萬名阿富汗人。委員會估計，目前已有 260萬名阿富汗難民，多由伊朗和巴基斯坦收容。

歐盟政府希望避免2015年的混亂難民和移民潮重演 ，當時歐盟措手不及，致使各國埋下分歧種子，且助長 極右翼政黨支持度，希臘、意大利和其他地區極右陣營 規模也因而擴大。

儘管土耳其在歐盟資助下協助遏止2015年危機，接 納數以百萬計逃離祖國的敘利亞人，但因COVID-19（ 2019冠狀病毒疾病）疫情，加上經濟衰退為社會和安全 部門帶來的壓力，安卡拉當局目前較不願收留大量阿富 汗人。