布達佩斯復旦分校案獲准市民公投 或遇法院裁決

就中國復旦分校案，匈牙利選務機關准辦公投。布達佩斯市長卡拉松尼在個人臉書說：「全國選舉委員會（National Election Committee）已同意我的復旦公投議題。」卡拉松尼表示，如果全國選舉委員會的決定未在法院遭到挑戰，本周將開始募集20萬份連署書，以跨越啟動公投程序的門檻。有跡象顯示，布達佩斯復旦分校案，也成為該市市長與匈牙利總理政治對立的競選陣地。

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據法新社報道稱，匈牙利選務周末同意首都布達佩斯市長舉辦公投，交由民眾決定是否允許上海復旦大學設立匈牙利校區，這對力挺復旦分校計畫的總理奧爾班而言，不啻為一大打擊。

據布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Kar?csony）在個人臉書說：「全國選舉委員會（National Election Committee）已同意我的復旦公投問題。」據卡拉松尼昨天表示，如果全國選舉委員會的決定未在法院遭到挑戰，下周將開始募集20萬份連署書，以跨越啟動公投程序的門檻。

公投書將詢問公民，希不希望撤銷今年稍早國會允許復旦分校的法律。

根據奧爾班（Viktor Orban）政府與上海復旦大學協議，布達佩斯分校佔地50萬平方米，計畫2024年前完工，將是復旦在歐洲的第一個校區。

奧爾班主張復旦分校可讓數以千計匈牙利人與國際學生取得高品質的資歷，民眾卻指責奧爾班強行在布達佩斯推動不受歡迎的計畫，威脅到先前在同一地點興建學生宿舍的工程，甚至有不滿的民眾發起街頭示威表示反對。而上海復旦刪除大學章程中的「思想自由」字眼，也讓人批評說，奧爾班對復旦示好，會讓人更憂心匈牙利的學術自由。

據該報道稱，根據外泄給匈牙利調查新聞網站Direkt36.hu的計畫文件，復旦分校預估耗資15億歐元，其中13億歐元將由中國貸給匈牙利的款項支付。

46歲的卡拉松尼打算在明年初的全國選舉挑戰奧爾班，他指控58歲的奧爾班讓匈牙利背離歐洲聯盟（EU），轉投中國等東方大國懷抱。

法新社說，卡拉松尼6月將復旦分校預定校址周邊街道改名為「自由香港路」與「維吾爾族烈士路」，凸顯中國人權痛處。