阿難民潮？

歐盟在接收阿富汗難民問題上意見分歧很大

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Les pays membres de l'Union européenne ont annoncé le 31 août qu'ils allaient renforcer leur aide à l'Afghanistan et à ses voisins mais ils ne sont pas parvenus à s'accorder sur une politique commune d'accueil des demandeurs d'asile susceptibles de gagner l'UE après avoir fui les taliban le 31 août 2021
Les pays membres de l'Union européenne ont annoncé le 31 août qu'ils allaient renforcer leur aide à l'Afghanistan et à ses voisins mais ils ne sont pas parvenus à s'accorder sur une politique commune d'accueil des demandeurs d'asile susceptibles de gagner l'UE après avoir fui les taliban le 31 août 2021 © REUTERS/Jon Nazca
作者： 法廣
44 分鐘

歐盟27國內政部長就如何接收阿富汗難民和庇護申請者召開會議。會上奧地利、丹麥和捷克內政部長堅持嚴格控制難民潮的必要性，防止加大恐怖襲擊的風險。國際發展及救援的非政府組織樂施會（Oxfam）譴責歐盟“不履行為尋求安全的人提供庇護並將其轉移到其他國家的國際義務”；國際特赦組織敦促歐盟履行義務，表示歐洲國家有“保護難民的責任並有義務把他們轉移到第三國。

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德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）在會上表示：我們要儘力讓移民不要遠離他們的家鄉和文化。但強調說，如果面臨追捕風險的人可以移民至歐洲。聯合國曾表示：年底會有超過51萬5000名阿富汗人逃離他們的家園。德國在2015年敘利亞發生戰亂之後，接納了一百多萬敘利亞難民。

 

奧地利、丹麥和捷克等國的態度十分強硬。奧地利內政部長尼哈默(Karl Nehammer) 表示：我們需要發出明確的信息，不要遠離阿富汗的鄰國，我們會支援和幫助接納阿富汗難民的亞洲國家。

內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin)表示：法國在接收難民的同時會加強嚴格的監控措施。他還表示：我們的目標是幫助所有幫助過法方被塔利班追捕的阿富汗難民；但不能接受失控的難民潮。

歐盟建議在2021-2027年預算中，撥款2億歐元資助像巴基斯坦或塔吉克斯坦等鄰國。但歐盟內部事務專員於爾娃·約翰松（Ylva Johansson）一再強調說，我們不能照搬2016 年與土耳其簽署的關於敘利亞難民的財政支持協議。

歐盟內部事務專員於爾娃·約翰松（Ylva Johansson）還表示：避免移民危機的最好方法是避免人道主義危機。這就是為什麼我們必須通過實地的國際組織支持阿富汗人。

歐盟內部事務專員說：歐盟“遠未達到承認塔利班”的階段。她還表示：“如果塔利班最終變成和過去一樣的塔利班，則存在巨大的人道主義危機風險，那麼歐盟已經設定了嚴格的條件來解凍對阿富汗經援。

31日的會議，沒有一個成員國對接待阿富汗難民做出量的承諾。 專員宣布將於 9 月組織一個關於“重新安置”阿富汗難民的論壇，但沒有宣布配額。

歐盟個成員國庇護制度不統一，移民接收在歐盟就成為一個高度敏感的話題。在最終聲明中，成員國還承諾“盡最大努力確保阿富汗局勢不會給歐盟公民帶來新的安全風險”，並強調“對撤離人員實施嚴格的核查措施”。

斯洛文尼亞內政部長阿萊斯·霍伊斯(Ales Hojs)表示：我們必須謹小慎微，避免對打着尋求庇護者的幌子實際上是罪犯、強姦犯或有其他圖謀的人混入歐洲國家。

 盧森堡外長阿賽爾伯恩（Jean Asselborn）批評歐洲移民政策正朝着“錯誤的方向”行進。他表示：歐盟“建立（難民）重新安置計畫，為被追趕和無法在阿富汗正常生活的人帶來一線希望。

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