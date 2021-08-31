歐盟在接收阿富汗難民問題上意見分歧很大

歐盟27國內政部長就如何接收阿富汗難民和庇護申請者召開會議。會上奧地利、丹麥和捷克內政部長堅持嚴格控制難民潮的必要性，防止加大恐怖襲擊的風險。國際發展及救援的非政府組織樂施會（Oxfam）譴責歐盟“不履行為尋求安全的人提供庇護並將其轉移到其他國家的國際義務”；國際特赦組織敦促歐盟履行義務，表示歐洲國家有“保護難民的責任並有義務把他們轉移到第三國。

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德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）在會上表示：我們要儘力讓移民不要遠離他們的家鄉和文化。但強調說，如果面臨追捕風險的人可以移民至歐洲。聯合國曾表示：年底會有超過51萬5000名阿富汗人逃離他們的家園。德國在2015年敘利亞發生戰亂之後，接納了一百多萬敘利亞難民。

奧地利、丹麥和捷克等國的態度十分強硬。奧地利內政部長尼哈默(Karl Nehammer) 表示：我們需要發出明確的信息，不要遠離阿富汗的鄰國，我們會支援和幫助接納阿富汗難民的亞洲國家。

內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin)表示：法國在接收難民的同時會加強嚴格的監控措施。他還表示：我們的目標是幫助所有幫助過法方被塔利班追捕的阿富汗難民；但不能接受失控的難民潮。

歐盟建議在2021-2027年預算中，撥款2億歐元資助像巴基斯坦或塔吉克斯坦等鄰國。但歐盟內部事務專員於爾娃·約翰松（Ylva Johansson）一再強調說，我們不能照搬2016 年與土耳其簽署的關於敘利亞難民的財政支持協議。

歐盟內部事務專員於爾娃·約翰松（Ylva Johansson）還表示：避免移民危機的最好方法是避免人道主義危機。這就是為什麼我們必須通過實地的國際組織支持阿富汗人。

歐盟內部事務專員說：歐盟“遠未達到承認塔利班”的階段。她還表示：“如果塔利班最終變成和過去一樣的塔利班，則存在巨大的人道主義危機風險，那麼歐盟已經設定了嚴格的條件來解凍對阿富汗經援。

31日的會議，沒有一個成員國對接待阿富汗難民做出量的承諾。 專員宣布將於 9 月組織一個關於“重新安置”阿富汗難民的論壇，但沒有宣布配額。

歐盟個成員國庇護制度不統一，移民接收在歐盟就成為一個高度敏感的話題。在最終聲明中，成員國還承諾“盡最大努力確保阿富汗局勢不會給歐盟公民帶來新的安全風險”，並強調“對撤離人員實施嚴格的核查措施”。

斯洛文尼亞內政部長阿萊斯·霍伊斯(Ales Hojs)表示：我們必須謹小慎微，避免對打着尋求庇護者的幌子實際上是罪犯、強姦犯或有其他圖謀的人混入歐洲國家。

盧森堡外長阿賽爾伯恩（Jean Asselborn）批評歐洲移民政策正朝着“錯誤的方向”行進。他表示：歐盟“建立（難民）重新安置計畫，為被追趕和無法在阿富汗正常生活的人帶來一線希望。