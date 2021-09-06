德國官方說：新大使突然死去沒有政治性因素跡象

德國今天宣布駐中國大使賀岩(Jan Heckers)突然逝世，但至此沒有提供逝世消息細節引發關注。稍後，德國官方說，新大使逝世沒有顯示政治性因素跡象。54歲的賀岩到任中國有一個多月的時間，但上任工作只有兩個星期時間，此前8月1日抵達中國，接受疫情隔離。德國新大使死因仍尚未得到證實，德國官方排除政治因素也屬罕見。

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據路透社今天報道，德國稱沒有跡象表明駐華大使賀岩去世是出於政治性因素。

該報道引述一名德國外交部發言人周一表示，沒有理由認為德國新任命的駐中國大使賀岩(Jan Heckers)的突然去世是出於政治因素。德國外交部發言人Andrea Sasse在柏林舉行的例行新聞發布會上說：“沒有跡象表明他的死亡與他的政治職能有關。”

德國駐華大使賀岩上任兩周突然過世，德國駐華使館降半旗。

德國駐華大使館通過社交媒體告訴路透，54歲的賀岩是德國總理梅克爾的外交政策顧問，他於8月24日才向中國外交部遞交國書履新。

其死因尚未得到證實。

據德國外交部在其網站上表示，“獲悉德國駐華大使突然離世，我們深感悲痛和震驚。”

該報道說，大使館發言人不願對路透社發表進一步評論。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上被問及賀岩的死訊時表示哀悼。據汪文斌稱，中國對賀岩大使的突然離世感到震驚，他到任以來一直積極推動雙邊關係。汪文斌並表示，中國願為賀岩的家人和德國駐華使館處理後續事宜，儘可能提供便利。

德國駐北京大使館周一降半旗。

據德國大使館稱，賀岩在8月1日抵達中國，和其他所有抵達的人一樣，需要經過一段時間的隔離。