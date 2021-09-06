防疫不佳

德6成人口接種不如預期 專家：防疫措施恐升級

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Nicole (à gauche), 12 ans, tient la main de sa sœur jumelle, Jessica, alors qu’elle se fait vacciner avec le vaccin Pfizer au centre de vaccination du district de Ludwigsburg, dans le sud de l’Allemagne, le 3 août 2021.
Nicole (à gauche), 12 ans, tient la main de sa sœur jumelle, Jessica, alors qu’elle se fait vacciner avec le vaccin Pfizer au centre de vaccination du district de Ludwigsburg, dans le sud de l’Allemagne, le 3 août 2021. © THOMAS KIENZLE / AFP
作者： 法廣
21 分鐘

德國目前僅6成人口完成兩劑的接種，專家警告由於接種率不如預期，9月6日秋天防疫措施升級將難以避免。

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德國目前有61.2%的人口完整接種過兩劑的新冠疫苗，不過接種進度在過去1個月顯著減緩。儘管疫苗數量充足，部分民眾以不信任疫苗、自認不會染疫等理由拒絕接種。

 

柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）表示，一些民眾覺得無所謂，因此接種率不如預期，“今年秋天肯定會重新實施限制社交接觸的措施”。

這位德國最重要的病毒專家在“北德廣播公司”（NDR）受訪時還警告，隨著疫情加重，60歲以上但沒接種的人今秋將面臨“巨大風險”。

德羅斯登指出，超過9成的人口完成接種，理論上可以終結疫情，目前看來這目標遙不可及，他呼籲政府採取措施提高接種率。

傳染力強的Delta變種病毒肆虐歐洲。根據防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的推算，12至59歲的人口至少8成5、60歲以上至少9成接種過兩劑疫苗，才能阻止疫情在今年秋季和冬季的擴散。

德國疫情在過去1個月有升溫跡象，最近幾天每天新確診的人數都超過1萬人。政府正規劃為老人院院民等染疫風險高的民眾追打第3劑疫苗。

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