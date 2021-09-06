德6成人口接種不如預期 專家：防疫措施恐升級

德國目前僅6成人口完成兩劑的接種，專家警告由於接種率不如預期，9月6日秋天防疫措施升級將難以避免。

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德國目前有61.2%的人口完整接種過兩劑的新冠疫苗，不過接種進度在過去1個月顯著減緩。儘管疫苗數量充足，部分民眾以不信任疫苗、自認不會染疫等理由拒絕接種。

柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）表示，一些民眾覺得無所謂，因此接種率不如預期，“今年秋天肯定會重新實施限制社交接觸的措施”。

這位德國最重要的病毒專家在“北德廣播公司”（NDR）受訪時還警告，隨著疫情加重，60歲以上但沒接種的人今秋將面臨“巨大風險”。

德羅斯登指出，超過9成的人口完成接種，理論上可以終結疫情，目前看來這目標遙不可及，他呼籲政府採取措施提高接種率。

傳染力強的Delta變種病毒肆虐歐洲。根據防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的推算，12至59歲的人口至少8成5、60歲以上至少9成接種過兩劑疫苗，才能阻止疫情在今年秋季和冬季的擴散。

德國疫情在過去1個月有升溫跡象，最近幾天每天新確診的人數都超過1萬人。政府正規劃為老人院院民等染疫風險高的民眾追打第3劑疫苗。