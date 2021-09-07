德國慕尼黑國際車展開幕 中國多家企業亮相

在疫情影響下，德國國際汽車展（IAA）周二首次在慕尼黑拉開序幕。德國總理默克爾參加了開幕式。中國參展商的產品已引起關注。

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據德國廣播電台報道，默克爾總理在國際車展開幕式表示，德國必須繼續是汽車生產的一個重要基地。轉向氣候中和的移動是為了保住在德國的工作崗位。

今年的國際車展聚焦未來交通智能解決方案。飛行工具和自行車工業也參加了展覽。來自自行車工業的多家公司都是首次參展。

國際車展開幕當日受到環保者的抗議。抗議過程曾使慕尼黑周邊高速公路上的交通暫時癱瘓。警方稱，抗議者在幾條高速公路上展開了橫幅。展覽會場前也出現了抗議集會。抗議者表示，目的是要讓公眾意識到氣候危機的威脅無所不在。

除了德國的經典車牌大眾，寶馬和奔馳外，中國也有歐拉，小鵬，WEY, 零跑，華為等多家參展商參展。 比如，中國長城汽車旗下魏牌摩卡（Coffee 01）在博覽會上首次露面，便立即引起了德國《商報》的關注。該報稱，這輛新一代SUV摩卡能行駛很長的里程，擁有現代插電技術和自信的SUV價格。德國《星星》周刊則提到，華為以及中國的自動駕駛技術是展會的一大看點。

德國汽車專家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）向柏林出版的《日報》表示，曾經是世界上最大車展的德國國際汽車展正處於危機之中。經典意義上的車展已經過時了。現在的車展是具有民間節日特色的活動。德國的汽車展已不純粹是車展。北京車展之所以成功，是因為北京車展不需要擴大話題範圍。中國一直是世界上最重要和最大的汽車市場。外國和本國汽車製造商有很多東西可以提供，特別是在電動汽車和自動駕駛方面。杜登霍夫還表示，人們對電動汽車和自動駕駛的發展充滿好奇。但車展舉辦方並沒有從各個方面看到這種吸引力，因此選擇了沒有完全抓住時代精神的話題。當然，德國汽車製造商也在關注自動駕駛這個話題。但在中國的上海和北京，已有超過500公里的測試軌道，甚至自動駕駛卡車也已經在那裡試用。自動駕駛本身就是一個獨立的話題，可以決定整個博覽會。