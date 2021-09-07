新疆：德國多家品牌零售商遭指反人類罪共犯

總部設在柏林的非政府組織歐洲憲法和人權中心（ECCHR）說，它已經 "對幾家德國公司提出申訴"，指控它們是 "反人類罪的共犯"。國際品牌服裝連鎖店Hugo Boss和C&A，以及零售連鎖店Lidl、Aldi North和Aldi South都是該組織指控的目標。該協會指責這些公司 "直接或間接地從中國西北部強迫新疆維吾爾少數民族勞動中獲利並成為共犯"。4月，反腐組織Sherpa也在法國對包括優衣庫和Zara在內的四家跨國服裝公司提出了類似投訴。

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據法新社報道稱，人權活動人士周一表示，他們已在德國對包括Lidl和Hugo Boss在內的幾家公司提出申訴，他們指控這些公司從中國穆斯林維吾爾族成員的強迫勞動中 "獲利"。總部設在柏林的非政府組織歐洲憲法和人權中心（ECCHR）說，它已經 "對幾家德國公司提出申訴"，指控它們是 "反人類罪的共犯"。這些公司"直接或間接地從強迫新疆維吾爾少數民族勞動中獲利並成為共犯"。

法新社說，西方國家指責中國政府將中國西部這個以穆斯林為主、講突厥語的社區的成員大規模地關在巨大的勞改營中。然而，人權組織投訴所針對的公司在該地區有供應工廠，他們已經 "公開和自願地對此供認不諱"。

據歐洲人權委員會主任Miriam Saage-Maass評論說，雖然該非政府組織很難獲得涉嫌與強迫勞動勾聯的確鑿證據，但問題是，擁有與新疆的商業關係是否是協助和支持這些犯罪的一種方式。" 據她說， "我們認為，這五起案件只是一個更大、更系統的問題的一個例子。"

據法新社，今年4月，反腐組織Sherpa也在法國對包括優衣庫和Zara在內的四家跨國服裝公司提出了類似投訴。這導致法國國家反恐怖主義檢察官辦公室（Pnat）的 "反人類罪 "部門在6月底開始調查。

美國聲稱，北京正在對新疆的維吾爾人和其他突厥人進行種族滅絕，專家估計有超過一百萬人被關押在那裡。

據該報道，北京否認種族滅絕這一指控，並將這些營地描述為職業培訓中心，但維吾爾人拒絕了這一說法，他們說他們被迫放棄了自己的宗教傳統。

據美國之音今天報道稱，人權組織歐洲憲法和人權中心（ECCHR）指責德國時裝零售商從中國新疆的強迫勞動中獲利。歐洲憲法和人權中心的商業和人權計畫負責人薩格-馬森（Miriam Saage-Maass）說，“歐洲政府批評中國侵犯人權，歐洲公司同時又可能從維吾爾人的剝削中獲利是不能接受的，”“如果強迫勞動的懷疑被證實，現在是追究這些公司負責人責任的時候了。”

法律訴訟是為了說服檢察官對此開啟調查。

據利多Lidl一名發言人說，針對公司的指稱“是依據舊的供應商的名單做出的，與過去或那個時期的訂單有關，”公司對強迫勞動和童工持“零容忍”的政策，要求供應鏈中的合同公司遵守社會標準。

雨果博斯發言人拒絕接受歐洲憲法和人權中心提出的指控。這位發言人說，“我們不容忍任何形式的強迫或強迫勞動或任何形式的現代奴役，”公司要求供貨商證實在供應鏈中遵守人權和良好的工作條件。

據美國之音，美國今年1月宣布禁止所有新疆的棉花和番茄產品的進口，理由是這些產品使用了維吾爾人的強迫勞動。