塔利班組政府 美國諮詢盟友尋求集體聲音

美國國務卿安東尼-布林肯今天抵達德國，希望與干預過阿富汗的盟友國家協調對塔利班領導的政府作出共同回應。據德國外長馬斯說，歐美與塔利班“任何進一步的接觸都將取決於塔利班的行動。”據馬斯感嘆說："塔利班宣布成立了一個沒有其他團體參與的過渡政府，連同喀布爾發生的針對示威者和記者的暴力事件，都沒有給出樂觀的信號。”

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據法新社說，美國國務卿布林肯於8日中午時分抵達德國西南部的拉姆施泰因空軍基地，該基地是成千上萬名從阿富汗撤離的人員經過的樞紐。布林肯早些時候曾前往卡塔爾，那裡是喀布爾撤離空運的最大轉運中心。

來自20個國家的外交部長們在布林肯先生和德國外交部長海科-馬斯的主持下，於下午開始舉行虛擬會議，討論阿富汗的發展方向。

不過，抵達德國後，布林肯參觀了軍事基地。在一個大型機庫的入口處，被安置在拉姆施泰因的1.1萬名阿富汗人中的一些人正在等待飛往美國。布林肯蹲下身子，向穆斯塔法-穆罕默迪的兒子展示他手機里儲存的自己孩子的照片，穆罕默迪是一名阿富汗軍隊退伍軍人，曾在美國大使館工作。

布林肯捍衛接待阿富汗難民政策。布林肯還參觀了一個為失去父母的阿富汗兒童提供的庇護所。

布林肯對阿富汗難民說，"我的名字是托尼，" 布林肯向年輕的阿富汗人保證說，"許多、許多、許多美國人真的期待着歡迎你們，並把你們帶到美國。"

據法新社，美國已經撤離了大約12.3萬人，其中大部分是擔心塔利班報復的阿富汗人。但美國官員承認仍有許多人需要撤離，並說塔利班已同意放行。

美國將通過外長會議尋求加強國際社會對塔利班的敦促，要求塔利班履行承諾，讓阿富汗人按照自己的意願自由離開。預計會談還將協調如何處理周二出籠的阿富汗新政府，該政府沒有婦女，也沒有非塔利班成員，新內政部長還因恐怖主義指控被美國通緝。

據德國外長馬斯在今天上午的一份聲明中確認，"我們希望在下一階段以協調的方式聯合開展工作，特別是在與喀布爾新領導人的關係方面"，他贊成 "對塔利班採取共同立場"。

美國說，美國對阿富汗政府的組成感到 "擔憂"，但會根據其行動來判斷。美國官員強調，對塔利班政府的任何正式承認目前都遠非確定。

塔利班伊斯蘭教徒在9月11日襲擊事件後被美國領導的聯盟趕走20年後重新掌權，並受到國際社會的壓力。塔利班承諾尊重婦女的權利，這些權利在他們第一次執政期間被踐踏，這些承諾目前還沒有說服力。

在今天的會議期間，德國外長馬斯還將重點關注阿富汗面臨的 "人道主義危機"，該國正遭受 "乾旱導致的糧食短缺 "，"許多人依賴的國際援助目前也停止運作。馬斯說："我們準備通過聯合國提供人道主義援助，我們將繼續與塔利班對話，哪怕只是為了讓我們應該負責任的人離開阿富汗。"

馬斯說，“任何進一步的接觸都將取決於塔利班的行動。”據馬斯感嘆說："塔利班宣布成立了一個沒有其他團體參與的過渡政府，連同喀布爾發生的針對示威者和記者的暴力事件，都沒有給出樂觀的信號。”