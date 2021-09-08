英國首相約翰遜議會明確說：英國的唯一作法是支持美國的全球領導地位

美國近日自阿富汗撤軍，北京藉機加大威嚇台灣力道，宣稱爆發戰爭時，美國絕對不會馳援。英國首相強生近日在國會就相關議題答詢表示，台灣局勢將持續困難，英國的唯一正確作法就是支持美國的全球領導地位。

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據新頭殼今天報道稱，英國是否挺台抗中威嚇，約翰遜（Boris Johnson）稱：支持美國領導全球。美國近日自阿富汗撤軍，北京藉機加大威嚇台灣力道，英國首相約翰遜近日在國會就相關議題答詢表示，台灣局勢將持續困難，英國的唯一作法是支持美國的全球領導地位。

據該報道，英國國會6日復會。前保守黨黨魁、“對華政策跨國議會聯盟”（IPAC）成員史密斯（Iain Duncan Smith）當天詢問約翰遜，是否注意到自美國及盟友撤出阿富汗後，中國借題發揮、利用阿富汗事件加大威脅台灣力道，包括恐嚇台灣民眾，一旦戰爭爆發，美國不會馳援。史密斯問，約翰遜是否願意利用此答詢機會向台灣民眾表示，英國全力支持台灣擁有民主及自決（self-determination）的權利，並宣告無論中國說什麼，英國都會與台灣同在、支持台灣，以及英國是否有能力說服美國採取同樣作法。

據該報道，約翰遜回應，他近期曾與美國總統拜登（Joe Biden）深入討論中華人民共和國與台灣之間持續存在的問題。約翰遜指出，台灣局勢將持續困難；對此，英國的唯一正確作法就是支持美國的全球領導地位，而英國也將持續這麼做。