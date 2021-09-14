沙利文致電立陶宛總理 波蘭與波羅的海三國舉行首次外長防長會談

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)9月13日與立陶宛總理英格利達∙西莫奈特（Ingrida Simonyte）通話。此外，波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的外長和防長當天在里加舉行了四國間首次這一形式的會談。

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白宮的聲明稱，“國家安全顧問傑克∙沙利文今天與立陶宛總理英格利達∙西莫奈特通話，肯定了我們雙邊關係的力量。他們討論了正在進行的深化我們兩國間經濟、外交和國防合作的努力。”聲明稱，“沙利文先生重申了美國對立陶宛的堅定支持，因為他面臨著來自中華人民共和國的企圖脅迫。他還強調，美國讚賞立陶宛支持民主和人權的有原則的外交政策，包括在白俄羅斯。沙利文先生譴責盧卡申科政權策畫的非正常移民潮越過其邊界的行為。”

此前，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）10日會見了美國國務院負責歐洲和歐亞事務的副助理國務卿墨菲（Michael J. Murphy）。據立陶宛方面介紹，會議重點討論了與雙邊經濟合作、區域和全球安全以及與俄羅斯、白俄羅斯和中國關係中的戰略挑戰有關的問題。

9月13日，蘭茨貝爾吉斯與立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anušauskas）一起出席了在拉脫維亞里加舉行的，波羅的海三國和波蘭的外交部長和國防部長會議。據了解，會議重點討論了加強波羅的海三國和波蘭的威懾和防禦能力，以及區域安全挑戰。

立陶宛外交部稱，“部長們一致認為有必要確保及時和全面執行6月14日在布魯塞爾舉行的北約元首和政府首腦級會議上通過的《北約2030》決定，特別是在集體防禦和威懾方面。”在里加舉行的會議是這種形式的第一次活動，旨在發展愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭之間的安全和防務磋商和協調。

波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）強調，“部長們同意有必要密切關注局勢，並與北約盟國一起做好適當反應的準備。”波蘭外交部稱，“此外，部長們討論了北約發展方向，作為準備明年由聯盟國家元首和政府首腦通過的新聯盟戰略概念工作的一部分。波蘭和波羅的海國家外長還在歐盟活動的背景下討論了白俄羅斯的局勢。”

拉烏表示，華沙仍然致力於波羅的海國家的安全，“我們的武裝部隊目前駐紮在拉脫維亞，作為北約前沿軍事存在的一部分”。他強調說，“我們打算繼續參與該地區的這項任務和其他北約任務。”波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的國防部長周二在靠近俄羅斯和拉脫維亞邊境僅1小時車程的阿達齊訓練場觀看了一場戰術演習，目的是為聯合防禦活動做準備。

9月2日起，拉脫維亞舉行為期2周的“銀箭”多國聯合軍事演習。波蘭外交部指，參加軍演國家通過表明北約東翼國家團結一致，並共同努力來提高他們的軍事技能。