身為密接者的普京指望“衛星”疫苗能助他不生病

俄羅斯總統普京周二透露，因為他與一名感染新冠生病的合作者有接觸，而不得不進行隔離並取消參加幾次峰會，普京並表示他指望“衛星”疫苗能讓他不生病。

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法新社從莫斯科發出的報道指出，這一宣布是在普京最近才恢復公開活動之際發布的。普京只是最近才恢復了他在俄羅斯國內的行程，才開始舉行公開會議，這些會議大部分時間都是通過視頻會議的形式進行的，會議每天在電視上播出。能夠見到他的少數幾個人都不得不先經歷一段時間的隔離。

星期一，普京在莫斯科會見了敘利亞總統巴沙爾·阿薩德。

在計畫於本周舉行的立法選舉越來越近的時候，普京周二在電視上與執政的統一俄羅斯黨領導人舉行視頻會議，普京證實，他的一名合作者雖然接種了疫苗，但還是感染了新冠病毒。

普京表示，“他又重新接種了疫苗，但顯然太晚了。接種疫苗三天後，他就病倒了。之前一天，我與他一整天都在非常密切地溝通。”

今年3月份就接種了疫苗的普京，表示他“希望一切都能按預期進行，希望衛星疫苗將真正展示其對新冠病毒的高水平保護”。普京說他有“高”水平的抗體。

周二早些時候，克里姆林宮宣布，普京的身邊有“已經確認的新冠病例”，這迫使他要在“一段時間內自我隔離”。

當被問及68歲的俄羅斯總統是否接受過病毒檢測、結果是否為陰性時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）回答說：“絕對是的。總統的身體‘絕對健康’”。

這名發言人還表示，隔離不會直接影響總統的工作，會議是通過視頻舉行的。

但普京周四和周五將不會親自參加在塔吉克斯坦舉行的兩次地區峰會，即集體安全條約組織（OTSC）和上海合作組織（SCO）的峰會。