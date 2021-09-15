意大利部長：綠色通行證規定將擴大至全國勞工

意大利地區事務部長傑米尼15日表示，政府將在16日內閣會議決定強制要求公私部門勞工皆須持有新冠“綠色通行證”才能上班。這將使得意大利成為歐洲首個國家採取這類政策。

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意大利的新冠“綠色通行證”（Green Pass）有紙本和數位兩種版本，可證明持有人已接種至少一劑疫苗、採取檢陰性或近期曾染疫康復。

綠色通行證原本推出目的，是為了讓民眾便於在歐洲聯盟各國間旅行。但包括意大利在內的一些歐盟國，也在國內要求民眾上健身房、參觀博物館和美術館或進到餐廳室內用餐時，必須出示這個通行證。

傑米尼（Mariastella Gelmini）15日接受國營意大利廣播電視公司電台（RAI radio）訪問時透露，明天內閣會議將是擴大綠色通行證適用範圍的“重大時刻”。

意大利染疫死亡人數在歐洲僅次於英國。目前全國6000萬人口已有73%接種過一劑疫苗，已完整接種2劑疫苗的人口則佔全國65%，數字和其他多數歐盟國家大致相同。

路透社報導，意大利政府正努力提高疫苗覆蓋率及消滅疫情，並已將綠色通行證要求逐漸擴大到職場，但這項政策在總理德拉吉（Mario Draghi）的聯合政府內部引起摩擦。

不過傑米尼表示，羅馬現在準備好做出進一步行動。她受訪時說：“我們正朝向不只要求公務員須持有綠色通行證，民間勞工也一樣。”

傑米尼還表示：“疫苗是我們對抗新冠病毒的唯一武器。唯有讓絕大多數人口接種疫苗，我們才能遏制疫情。”

16日的內閣會議可能會有一番激烈爭辯。意大利右派領袖、共同執政的“聯盟黨”（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）先前一再抗拒擴大綠色通行證適用範圍，但聯盟黨內部也意見分歧。

在意大利，反對強制要求綠色通行證的人主張這是踐踏人民自由，且是間接強迫民眾打疫苗。先前光是討論對公務員強制要求已引發輕微抗議，若再擴大到要求民間企業員工，反對聲浪恐怕更大。

16日意大利政府是否將如傑米尼事先所透露採取如此進一步行動，令人拭目以待。傑米尼來自意大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的保守派“意大利前進黨”（Forza Italia）。