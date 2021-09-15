綠色通行證

意大利部長：綠色通行證規定將擴大至全國勞工

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Devant une école romaine en Italie lors de la rentrée scolaire en septembre 2020 (photo d'illustration)
Devant une école romaine en Italie lors de la rentrée scolaire en septembre 2020 (photo d'illustration) © VINCENZO PINTO / AFP
作者： 法廣
5 分鐘

意大利地區事務部長傑米尼15日表示，政府將在16日內閣會議決定強制要求公私部門勞工皆須持有新冠“綠色通行證”才能上班。這將使得意大利成為歐洲首個國家採取這類政策。

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意大利的新冠“綠色通行證”（Green Pass）有紙本和數位兩種版本，可證明持有人已接種至少一劑疫苗、採取檢陰性或近期曾染疫康復。

 

綠色通行證原本推出目的，是為了讓民眾便於在歐洲聯盟各國間旅行。但包括意大利在內的一些歐盟國，也在國內要求民眾上健身房、參觀博物館和美術館或進到餐廳室內用餐時，必須出示這個通行證。

傑米尼（Mariastella Gelmini）15日接受國營意大利廣播電視公司電台（RAI radio）訪問時透露，明天內閣會議將是擴大綠色通行證適用範圍的“重大時刻”。

意大利染疫死亡人數在歐洲僅次於英國。目前全國6000萬人口已有73%接種過一劑疫苗，已完整接種2劑疫苗的人口則佔全國65%，數字和其他多數歐盟國家大致相同。

路透社報導，意大利政府正努力提高疫苗覆蓋率及消滅疫情，並已將綠色通行證要求逐漸擴大到職場，但這項政策在總理德拉吉（Mario Draghi）的聯合政府內部引起摩擦。

不過傑米尼表示，羅馬現在準備好做出進一步行動。她受訪時說：“我們正朝向不只要求公務員須持有綠色通行證，民間勞工也一樣。”

傑米尼還表示：“疫苗是我們對抗新冠病毒的唯一武器。唯有讓絕大多數人口接種疫苗，我們才能遏制疫情。”

16日的內閣會議可能會有一番激烈爭辯。意大利右派領袖、共同執政的“聯盟黨”（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）先前一再抗拒擴大綠色通行證適用範圍，但聯盟黨內部也意見分歧。

在意大利，反對強制要求綠色通行證的人主張這是踐踏人民自由，且是間接強迫民眾打疫苗。先前光是討論對公務員強制要求已引發輕微抗議，若再擴大到要求民間企業員工，反對聲浪恐怕更大。

16日意大利政府是否將如傑米尼事先所透露採取如此進一步行動，令人拭目以待。傑米尼來自意大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的保守派“意大利前進黨”（Forza Italia）。

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