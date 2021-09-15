歐盟決意禁止銷售涉強迫勞動產品 涵蓋維吾爾爭議產品

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩周二表示，歐盟委員會將提議禁止在歐盟銷售強迫勞動產品。雖然歐盟委員會主席沒有提到任何具體國家，但法新社說涵蓋維吾爾爭議產品。法國歐洲議會議員拉斐爾-格魯克斯曼今天上午在推特上對馮德萊恩女士承諾包括禁止維吾爾族奴隸產品進入歐洲市場 表示歡迎。

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據歐盟委員會主席馮德萊恩在斯特拉斯堡歐洲議會的歐盟年度國情咨文中說，"全世界有2,500萬人受到威脅被迫從事強迫勞動。我們永遠不會接受他們被迫生產的產品在歐洲這裡銷售。"馮德萊恩說，"因此，我們將提議禁止使用強迫勞動生產的產品進入我們的市場。” 她補充說："人權是不能以任何價格出售的。”

法新社說，雖然歐盟委員會主席馮德萊恩沒有提到任何具體國家，但法國歐洲議會議員拉斐爾-格魯克斯曼（S&D，左）今天在推特上對馮德萊恩女士 "承諾禁止維吾爾族奴隸產品進入歐洲市場 "表示歡迎。拉斐爾-格魯克斯曼批評說，"多國公司將盡一切努力阻止這一措施。那就讓我們動員起來！"

西方國家指責中國政府在西部以穆斯林為主、講突厥語的新疆維吾爾群體中，大規模地將其成員關押在龐大的勞改營中，而中國聲稱這些勞改營只是職業培訓中心。據專家和非政府組織稱，許多工廠，特別是紡織廠，都位於這一地區，為跨國公司供貨。

馮德萊恩在講話中還向中國施加壓力，要求中國 "表現出同樣的決心"，以實現其 "令人鼓舞的 "溫室氣體減排目標。

歐盟委員會主席還希望歐盟 "在印度-太平洋地區更多參與和活躍"，並重新考慮其在那裡的投資戰略。但她說："歐洲在中國擁有權利銅礦和中國擁有權利的港口之間修建一條漂亮的道路是沒有意義的，"相反，她呼籲用"高質量的投資，連接世界各地的貨物、人員和服務。”