瑞士國會下議院壓倒性通過改善與台灣關係議案 台灣感謝

台灣外交部今天表示歡迎及感謝瑞士國會下議院壓倒性通過改善與台灣關係議案，並說台灣政府未來將繼續推動台灣與瑞士在不同領域的合作，強化雙方互惠互利的實質關係。這項“改善與台灣關係”友台議案今年6月先由瑞士下議院外交委員會通過，14日表決結果為129票贊成、43票反對及5票棄權，以壓倒性票數通過，且是有拘束性的議案。

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據中央社說，瑞士國會下議院14日上午壓倒性通過“改善與台灣關係”議案，將請瑞士聯邦委員會提交報告，與台灣進一步合作。

據消息，議案通過後將請瑞士聯邦委員會提交報告，列出在商業、政治、科學及文化領域方面可逐步深化與台灣的關係。

瑞士下議院審議時，由綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）及自由民主黨議員波特曼（Hans-Peter Portmann）擔任報告人，說明支持理由，接着由在場的聯邦委員兼外長凱西斯（Ignazio Cassis）陳述聯邦政府立場。

瑞士國會上一次通過具拘束性的友台議案是在2007年，當時要求聯邦政府支持將台灣納入全球衛生政策之中。

中央社說，就瑞士國會下議院通過“改善與台灣關係”議案，台灣外交部今天表示歡迎及感謝，並說政府未來將繼續推動台灣與瑞士在不同領域的合作，強化雙方互惠互利的實質關係。

台灣外交部發言人歐江安上午表示，相信在台灣與瑞士共同努力下，將為共同追求的永續發展目標奠定更深厚的基礎。據歐江安指出，瑞士是台灣在歐洲理念相近的夥伴，雙邊去年12月完成簽署“移交受刑人協定”，進一步拓展雙方合作領域。政府未來將繼續推動雙邊在公衛醫療、航空服務、金融稅務及文化教育等不同領域的合作交流，強化雙方實質關係。