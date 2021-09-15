瑞士稱不認可所有世衛批準的疫苗

瑞士本星期擴大了新冠疫苗證書的強制使用範圍。但接種英國阿斯利康疫苗、俄羅斯衛星五號疫苗或中國國藥疫苗的人，無法獲得瑞士的疫苗證書。這意味着，許多外籍居民、遊客以及瑞士僑民將必須待在室外。瑞士與歐盟疫苗證書保持步調一致。

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就瑞士疫苗證書，據瑞士新聞報道稱，瑞士不認可所有世衛批準的疫苗。該報道稱，9月13日起，數千人一直擔憂的情況將成為瑞士的日常生活。“我們正在建立一個二等公民社會，”受此新政策影響的Franz Muheim這樣說道。他在蘇格蘭生活，在那裡接種了阿斯利康疫苗，目前在瑞士逗留。

由於瑞士並不認可所有新冠疫苗，數千名已完成兩劑接種、目前在瑞士居住的人，其生活將從9月13日起變得困難重重。如果想參與公共生活，他們必須自費進行檢測：餐廳、文化生活、健身房 – 這些場所只對持有疫苗證書的人開放。

據該報道，這一狀況將在短期內影響接種以下疫苗的所有人：

英國AstraZeneca 阿斯利康(在181國被接種)

中國Sinovac中國科興(在39國被接種)

俄羅斯Sputnik 衛星五號(在70國被接種)

中國Sinopharm 中國國藥(在65國被接種)

這一問題早在幾周前就已經浮出水面，但還未討論出結果。一方面，海外瑞士人組織(ASO)要求聯邦政府將所有得到世衛組織認可的疫苗都考慮進瑞士新冠疫苗證書。另一方面，瑞士旅遊業以及酒店和餐館的遊說團體幾周以來一直在強調，瑞士強制推廣疫苗證書的舉措是在為前往瑞士的外國遊客製造問題。

在整個夏天幾乎都沒有對此作出過任何錶態後，上周，聯邦公共衛生局終於發表聲明稱，將從9月13日起實施疫苗證書義務。聲明最後強調：只有接種了被歐洲藥監局批準的疫苗的人，才能獲得瑞士新冠疫苗證書。這意味着：接種了阿斯利康疫苗的人或許將能獲得證書，但證書的具體發放時間還不明朗。在9月14日前，聯邦州還有可能對此發表意見。

該報道稱，但接種了中國或俄國產疫苗的人，未來在瑞士將與未接種疫苗的人獲得同等待遇 – 也就是將面臨所有阻礙。聯邦公共衛生部對此表示：“並非所有獲得世衛組織批準的疫苗都能獲得瑞士疫苗證書的認可。”

海外瑞士人組織的負責人Ariane Rustichelli稱：“總體方向沒錯，但我們還將繼續保持關注。”聯邦委員會迄今還未對該組織的要求作出相應回答。

餐飲及旅遊業對目前的計畫表示強烈反對。旅遊從業人員警告稱，此舉代表海外遊客從9月13日起，要麼只能在客房內或者單獨被隔開的房間內用餐，要麼就得沒完沒了地進行檢測。

酒店業聯盟的主席Andreas Züllig對《一瞥報》(Blick)表示：“這樣一來，有些市場根本進不來。”中國、海灣國家以及印度，對瑞士來說都是重要的客源國，這項新政策將使來自這些地方的遊客處於不利地位。

據該報道，整件事將成為一起政治事件。自民黨國民院議員兼海外瑞士人組織董事會成員Laurent Wehrli，或許最早會在下周開始的秋季會議上向議會提出這一問題。不過，他將先等聯邦委員會本周三(9月15日)宣布的被承認疫苗名單，“然後我才會決定是否提交一份議會幹預書。”

瑞士旅遊協會主席Nicolo Paganini同時也是國民院議員。他並沒有考慮議會這條路。“議會議案會浪費很多時間，”他這樣對瑞士資訊swissinfo.ch說，在他看來，問題要速戰速決。

報道說，他將問題的關鍵歸結於瑞士與歐盟的關係。瑞士證書在歐盟區域內獲得認可，對瑞士和旅遊業來講都很重要。他說：“沒人想在這件事上冒險。”因此對於單方面承認不在歐盟名單上的疫苗，瑞士多少還是會有所顧忌。Paganini表示：“儘管如此，疫苗名單仍需訂正。”瑞士旅遊協會正為此展開對話。