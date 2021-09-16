布林肯會見立陶宛外長：面對中國脅迫企圖 堅定不移支持立陶宛

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月15日會見了來訪的立陶宛外交部長蘭斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）。據美國國務院介紹，布林肯在會上表示，面對中國的脅迫企圖，美國對立陶宛的支持是堅定不移的。

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就兩國外長的此次會議內容，美國國務院的聲明寫道，“布林肯國務卿和蘭斯伯吉斯外長重申了我們對北約聯盟內的集體安全和美國-歐盟在推進跨大西洋地區和全球的和平、繁榮、安全、民主和人權方面的強有力合作的共同承諾。 ”聲明稱，“國務卿強調，在我們的北約盟友和歐盟夥伴立陶宛面臨區域穩定、安全和經濟繁榮的地緣政治挑戰時，美國堅定地聲援它。 國務卿重申，面對中華人民共和國的脅迫企圖，美國對立陶宛的支持是堅定不移的。 ”

美方聲明指，“兩位領導人討論了協助立陶宛建立供應鏈復原力和擴大雙邊經濟合作的努力。 國務卿感謝蘭斯伯吉斯外長，感謝立陶宛在面對來自白俄羅斯的挑戰時的領導力。兩位領導人討論了我們正在進行的支持白俄羅斯民主運動的夥伴關係，國務卿對立陶宛促進在美國駐維爾紐斯大使館設立白俄羅斯事務處表示感謝。”

據立陶宛外交部介紹，蘭斯伯吉斯會後表示，“在過去漫長的幾十年裡，西方世界生活在這樣一種認識中，即協議和民主規則是穩定的未來的保證並為其奠定了基礎。目前，這種信念正在受到考驗，而且不是被一個，而是被幾個專制政權所考驗。”他說，“我們地區的安全局勢，說得溫和一點，沒有改善。在華盛頓，我們聽到了一個非常明確的理解和保證，即在所有威脅的背景下，美國對立陶宛的強大政治支持。不民主的政權只會加強我們的跨大西洋夥伴關係。”他稱，在面對所有的外部挑釁中，立陶宛感到了美國堅定不移的支持。

蘭斯伯吉斯說，“具有象徵意義的是，美國國務卿在國際民主日接見了我們，並在會晤中宣布在美國駐維爾紐斯大使館設立白俄羅斯事務處，美國在白俄羅斯完成民主變革的努力將集中於此。這也表明，立陶宛對爭取國家間基於價值觀的合作的貢獻在華盛頓特區得到了讚賞。”他還感謝布林肯在立陶宛恢復獨立前，美國對其自由願望的一貫支持以及對加強立陶宛和整個地區安全的貢獻。在與布林肯會談前，蘭斯伯吉斯14日與美國國會兩黨資深議員進行會面。

美國國會參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）當天與蘭斯伯吉斯及其代表團會面後，在推特上發文讚揚了“立陶宛勇敢努力為台灣以及其他在白俄羅斯、俄羅斯和古巴的民主活動人士挺身而出。”梅嫩德斯在受訪時說,“我們堅決支持那些擁有絕對主權、以任何形式承認台灣的國家。我們非常明確地向立陶宛人民表示，我們支持他們，布林肯國務卿也和（立陶宛）外交部長說了。”

梅嫩德斯稱，“我們將盡我們所能支持立陶宛行使主權的努力。”共和黨籍參議院外委會副主席里施(Jim Risch)稱，“很高興與蘭斯伯吉斯和帕維里奧尼斯會面，討論了立陶宛在東歐的強大領導力，以及在白俄羅斯危機等緊迫的挑戰中，對抗普京的獨裁政權，並通過反擊中共為台灣發聲。”

此外，立陶宛副外長普蘭柯維奇（Arnoldas Pranckevicius）15日在參加北歐波羅的海八國外長會時強調了歐盟對華共同政策的重要性。他表示，“立陶宛的決定不是針對中國的。其只是尋求加強歐盟對中國的共同政策。立陶宛認為，在與中國的關係中，歐盟必須用一個聲音說話，而關係本身應該建立在價值觀和明確的原則基礎上”。立陶宛外交部介紹稱，與會的北歐波羅的海八國外長們表示全力聲援立陶宛，強調在對中國發言時，該地區和歐盟的團結都很重要。