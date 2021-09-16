歐盟推出印太合作戰略綱要

歐盟委員會和歐盟外交高級代表今天推出了一份關於歐盟在印度-太平洋地區合作戰略的聯合公報。聯合公報包括具體行動，以加強與該地區的戰略接觸合作。這是歐盟理事會在2021年4月19日峰會所提交的任務。

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據歐盟官方消息說，就歐盟在印度-太平洋地區合作戰略，歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩說，"印度-太平洋地區的經濟、人口和政治份量正在擴大，從非洲東海岸到太平洋島國。通過今天的提議，並在歐盟的價值觀指導下，歐盟正在提供一個強化的夥伴關係，以推進貿易、投資和互聯互通，同時應對共同的全球挑戰並加強基於規則的國際秩序。"

歐盟外交高級代表，歐盟委員會副主席何塞普-博雷利說，"無論從地緣經濟還是地緣政治的角度來看，世界的重心正在向印度-太平洋地區移動。歐盟和印太地區的未來是相互關聯的。歐盟已經是印度-太平洋地區最大的投資者、主要的發展合作夥伴和最大的貿易夥伴之一。我們的參與旨在為所有人保持一個自由和開放的印度洋-太平洋，同時建立強大和持久的夥伴關係，在從綠色轉型、海洋治理或數字議程到安全和國防等事項上進行合作。"

據歐盟官方說，歐盟和印太地區是高度相互關聯的，有許多共同的利益和堅實的聯繫，從貿易和投資到研究和創新，以及可持續發展、氣候變化、生物多樣性保護和安全。

歐盟正在加強其與印度-太平洋地區的戰略接觸。這個地區對歐洲的戰略重要性正在增加。它在經濟、人口和政治方面的重要性不斷增加，使其成為塑造基於規則的國際秩序和應對全球挑戰的關鍵角色。歐盟旨在根據民主、法治、人權和國際法的原則，為該地區的穩定、安全、繁榮和可持續發展做出貢獻。

據歐盟官方文件說，歐盟戰略的實施將特別包括以下行動。

包括完成歐盟與澳大利亞、印度尼西亞和新西蘭的貿易談判；恢復與印度的貿易談判並開始投資談判；完成與東非共同體的經濟夥伴關係協定；評估與馬來西亞、菲律賓和泰國恢復貿易談判的可能性，並最終與東盟進行區域間貿易協定的談判。

與馬來西亞和泰國締結夥伴關係和合作協議；開始與馬爾代夫的夥伴關係和合作協議談判，並使歐盟即將與非洲、加勒比和太平洋國家（ACP）達成的新夥伴關係協議取得全面成果。

與有意願和雄心勃勃的印太夥伴締結綠色聯盟和夥伴關係，以應對氣候變化和環境退化。歐盟已經在2021年5月與日本第一個達成協議。

加強該地區的海洋治理，包括增加歐盟對印太國家漁業管理和控制系統的支持，打擊非法、未報告和無管制的捕撈活動，以及實施可持續漁業夥伴關係協議。

擴大與印太夥伴的數字夥伴關係網絡，並探索與日本、韓國和新加坡簽訂新的數字夥伴關係協議的可能性。

加快實施與日本和印度的互聯互通夥伴關係；支持合作夥伴建立一個適當的監管環境，並促進調動必要的資金，以改善歐洲和印度-太平洋之間的實地連接。

在 "歐洲地平線 "計畫下加強研究和創新方面的合作；探索將澳大利亞、日本、韓國、新西蘭和新加坡等符合條件的志同道合的印太夥伴納入這一計畫。

探討如何確保歐盟成員國加強海軍部署，以幫助保護印度-太平洋地區的海上交通線和航行自由，同時提高印度-太平洋夥伴確保海上安全的能力。

加強對印度-太平洋地區最不發達國家的醫療保健系統和大流行病準備的支持，在歐洲地平線研究計畫的背景下加強對傳染病的合作研究。

據歐盟介紹說，聯合公報的通過是在理事會於2021年4月19日通過關於歐盟在印度-太平洋地區合作戰略的結論之後進行的。歐盟將深化與印度-太平洋地區合作夥伴的接觸，以應對影響區域穩定的新動態。歐盟希望促進多邊合作，包括與東盟合作，致力於應對全球挑戰，從新冠肺炎病毒大流行病到氣候，從海洋治理到數字。

歐盟與印太地區的接觸將是有原則的和長期的，促進包容和有效的多邊合作，其基礎是基於規則的國際秩序、共同的價值觀和原則，包括對尊重民主、人權和法治的承諾。