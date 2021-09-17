維護英女王尊嚴 菲利普親王遺囑將保密90年

菲利普親王和95歲的英國女王結婚超過70年。

倫敦高等法院做出裁決，為了維護英國女王伊麗莎白二世的尊嚴，她的亡夫菲利普親王（Prince Philip）的遺囑將被封存保密，至少90年後才能曝光。菲利普親王和95歲的英國女王結婚超過70年，今年4月9日以99歲高壽逝世於溫莎城堡。

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路透社報導，為了遵守可追溯至1910年的傳統，倫敦高等法院家事分庭庭長麥法蘭（Andrew McFarlane）表示，他同意菲利普親王的遺囑應該被封存，且“遺囑不應備份留存為紀錄或法庭檔案”。

他也同意把“遺產管理委任書里的資產價值刪除”。

麥法蘭在16日公布的裁決中表示：“遺囑”一旦公開將吸引廣泛關注，完全違背維護王室尊嚴的宗旨。

他表示，依循傳統，王室在高階成員過世後會向法院的家事分庭遞交申請書，要求封存遺囑，相關聽審與裁決都不公開。

不過他表示，他認為“有必要且一定程度把女王陛下和王室的私人事務向大眾公開，告知菲利普親王的遺囑被申請封存…且已經獲得私下核准，並解釋背後原因”。

麥法蘭表示，遺囑封存90年後才能私下拆封，並可能公諸於眾，他表示這段時間“符合比例且充分”。

麥法蘭說，他保管著一個保險箱，裡面有超過30個信封，裝着已故王室成員的遺囑。最新放進保險箱的是在2002年，女王母親伊莉莎白王太後與妹妹瑪格麗特公主的遺囑。