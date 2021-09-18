AUKUS可望成印太版北約核心

英國、美國、澳大利亞近日宣布成立新三方安全聯盟AUKUS，外界多認為是因應日益強勢的中國。有分析指出，若北京持續軍事擴張，未來印太區域可能出現以AUKUS為核心的類北大西洋公約組織（NATO）大型安全聯盟。

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外界最關注的AUKUS合作項目包括英、美將協助澳洲打造至少8艘核動力潛艦。英、美、澳國防工業可望進行深度整合，這顯示它們彼此之間具高度戰略互信。相較之下，澳洲原本的合作對象法國過去約6個月來竟一路被蒙在鼓裡。

根據近日陸續浮上檯面的“新聞幕後”，AUKUS的成形過程宛如英國諜報小說大師約翰．勒卡雷（John Le Carré）筆下故事。

英國《泰晤士報》18日引述國防和國安圈消息人士報導，澳洲至少早在今年3月就秘密部署要轉而與英、美合作。當英國首席海務大臣、海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）應邀與澳洲海軍司令努南（Michael Noonan）會晤時，他沒料到對方會探問，英、美是否能協助澳洲打造核動力潛艦。

澳洲方面認為，雖然5年前已同意向法國採購柴油電力潛艦，但它們的速度、匿蹤性、續航力、機動性及監偵能力恐不足以應對區域內主要來自中國的新挑戰。

在這個領域，英、美具備60年經驗，且與澳洲同屬情報分享“五眼聯盟”，澳洲更是大英國協成員，因此無論是從技術、溝通效率或互信程度等主客觀角度，英美都是比法國更好的選擇。

拉達金返回英國後，即刻向時任國防部常務次長勒夫格洛弗（Stephen Lovegrove）報告此事。首相辦公室隨即展開代號“無鉤”的秘密行動（Operation Hookless），全英國只有10個人知道相關細節，包括首相、外交和國防大臣，以及很快就被任命為國安顧問、因此更能“放手辦事”的勒夫格洛弗。

此外，英國政府3月發布國防與外交政策總檢視報告，當中倡議英國“向印太地區傾斜”；這份報告的幕後靈魂人物、首相約翰遜（Boris Johnson）的外交政策顧問比尤（John Bew）也是“10人小組”成員。

根據報導，澳洲先與英國接觸後，英國才向美國洽談。 由於事涉核子技術和原料分享等敏感議題，美方花了不少時間層層協調不同單位，但若無法儘早定案，澳洲向法國支付的賠償金額將直線上升。

擔任主席國的英國6月召開七大工業國組織（G7）峰會。正當與會的法國代表將焦點擺在英國脫歐後與歐盟的貿易爭議，約翰遜等人正默默推進“無鉤行動”，且積極布局要將英、美、澳三方合作範圍擴大至潛艦專案以外。AUKUS相關細節幾乎就是在G7期間由英、美、澳三國領導人敲定。

包括勒夫格洛弗等英國高階官員稱AUKUS是近50年來國際間最重大的軍力合作，且有助各國相關產業和技術加速發展。

關注英國海軍的獨立新聞網站“海軍瞭望”（Navy Lookout）分析，相較於與法國的合作案或直接向英美購買既有潛艦產品，對澳洲來說，透過AUKUS打造核動力潛艦其實成本和難度更高，特別是1998年即立法禁用核能的澳洲缺乏民用核子工業基礎及人才。不過，這卻也是澳洲提升相關技術實力、打造符合自身需求的尖端產品的好機會。

另一方面，英國海軍也正着手打造新一代核動力獵殺潛艦（hunter-killer submarine），預計在2050年以前投入部署，替代原來的7艘、目前仍持續交付的“機敏級”（Astute class）核潛艦。

部分評論指出，澳洲透過AUKUS機制打造的核動力潛艦在設計上很有可能比照美國的“維吉尼亞級”（Virginia class），或者英國的“機敏級”潛艦。不過，“海軍瞭望”分析，有鑒於英國正在發展新一代獵殺潛艦，透過英、澳合作設計，未來澳洲史上首批核動力潛艦的性能可望超越英國“機敏級”，確保AUKUS持續因應印太區域安全挑戰的實力。