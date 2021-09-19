議會下院選舉落幕 統一俄羅斯黨領先

第八屆俄羅斯國家杜馬（議會下院）選舉17日開始投票。19日投票結束的初步點票結果顯示：統一俄羅斯黨得票率為43.39%；俄羅斯聯邦共產黨得票率為24.67%。統計結果是局部的，還需等待最終的選舉結果。

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此次選舉從17日持續至19日。俄羅斯幅員遼闊，東西跨越多個時區，各地的投票將於各自當地時間每日8時開始，20時結束。俄羅斯在境內設有9.6萬個投票站，並在144個國家設立348個投票站。俄羅斯境內選民超過1.08億，海外選民超過200萬。

受新冠疫情影響，俄部分地區選民可通過網絡方式進行投票。由於正在接受自我隔離，俄總統普京17日在克里姆林宮網站發表聲明說，他當天通過網絡方式完成投票，履行了公民義務。此外，俄總理米舒斯京也通過網絡方式完成投票。

統一俄羅斯黨、俄羅斯聯邦共產黨、俄羅斯自由民主黨、公正俄羅斯-愛國者-為了真理黨等14個政黨參與本屆俄羅斯國家杜馬選舉。此次選舉期間，除國家杜馬選舉外，俄選民還將投票選出9個聯邦主體行政長官和39個地區的地方議員。

國家杜馬是俄常設立法機構，由450名代表組成，主要負責起草和制定國家法律，審議總統對政府總理的任命和決定對總統的信任問題等。此次選舉實行混合選舉制，即在總共450個議席中，一半議席按照政黨比例代表制選舉產生；另外一半議席則在單席位選區中選舉產生，即在全國設立225個選區，每個選區選舉產生一名議員。各政黨進入國家杜馬的得票率門檻為5%。