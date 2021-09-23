新冠疫苗第三劑：歐盟監管機構10月初做決定

法新社從海牙發出的消息表示，歐盟監管機構周四宣布，它將在10月初宣布，是否需要對16歲以上的人群施打第三劑輝瑞BioNTech疫苗。

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歐洲藥品管理局(EMA)的疫苗戰略負責人卡瓦萊里（Marco Cavaleri）告訴媒體說，歐洲藥品管理局(EMA)同時還需要決定，針對老年人和免疫功能低下的人，他們在補打第三針輝瑞和莫德納疫苗時，劑量應該是多大。

他說，在頭批疫苗接種後幾個月，應對新冠病毒的保護力呈下降的趨勢。

他繼續說道，“現有的數據表明，在世界不同的地區，第一批疫苗產生的應對新冠病毒的免疫力會隨着時間的推移而減弱。隨着時間的推移，對感染及其癥狀的保護力在減弱。”

因此，歐洲藥品管理局正在評估輝瑞對16歲以上人群在施打第二劑至少六個月後，施打第三劑的申請。

卡瓦萊里說，“評估的結果預計在10月初宣布，除非需要更多的信息。”

世界上大約有15個左右的國家已經開始對最脆弱的人群注射第三劑疫苗，包括法國、意大利、德國等在內的一些歐盟國家，為了預防新冠疫情會在冬季捲土重來，它們沒有等待歐洲監管當局的批准，就開始對最脆弱的人群注射第三劑疫苗了。