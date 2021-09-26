冰島大選篤定選出超半數女議員 歐洲第一家

冰島左翼綠黨現總理卡特琳-雅各布多蒂爾（Katrin Jakobsdóttir）的政黨，在2021年9月25日舉行的立法選舉指失去了優勢，選後組閣前景不明。

冰島舉行立法選舉，投票昨天結束。根據今天周日公布的議會選舉最終結果，女性議員將在冰島的新議會中佔多數，這在歐洲尚屬首次。

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據法新社說，根據周六投票的最終結果，在冰島議會的63個席位中，有33個席位將由女性擔任，佔52.3%。

而根據世界銀行彙編的數據，歐洲沒有一個國家超過象徵性的50%議會女議員比例大關，早先瑞典以47%的女性議員領先。

據民主組織International Idea稱，雖然一些政黨自行規定了女性候選人的最低比例，但沒有法律要求在冰島的議會選舉中為女性規定配額。而根據國際議會聯盟的數據，目前世界上還有五個國家的議會中至少有一半是女性：盧旺達（61%）、古巴（53%）、尼加拉瓜（51%）以及墨西哥和阿拉伯聯合酋長國（50%）。

據該報道，冰島經常站在婦女問題的最前沿。1975年10月，該國發生了一場史無前例的婦女罷工，要求提高工資和增加婦女的地位。這個今天擁有37萬人口的國家也是第一個在1980年民主選舉出女元首的國家。

最近，冰島自2018年起實施了一項突破性的同工同酬法，並連續12年在世界經濟論壇的性別平等排名中名列前茅。

據該報道，政黨方面，以周六的議會選舉在63個席位中佔有37個席位成績，過去四年一直執政的左右聯盟的多數地位得到鞏固，但左翼綠黨總理卡特琳-雅各布多蒂爾（Katrin Jakobsdóttir）的政黨失去了優勢，以8個席位出現在脆弱的位置上。該黨的兩個右翼盟友選後處於強勢地位，評論分析有可能與雅各布斯多蒂爾女士的左翼綠黨以外的政黨組成不同的聯盟。