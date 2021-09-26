拉舍特又鬧笑話上頭條 大選日子真不是時候？

即將退位的默克爾在茲念茲要保舉的保守黨基民盟領導人拉舍特，在周日在議會選舉投票中犯了一個重大錯誤，沒有按照選舉法的要求在攝像機前隱藏他的選票。雖然選舉委員會官員說，他的選票有效，但德國選舉新聞均聚焦拉舍特的烏龍。選民是否更加質疑拉舍特的執政資質，目前不得而知。

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據法新社今天報道說，德國基民盟總理候選人拉舍特(Armin Laschet)今天在他的家鄉選取亞琛投票。在競選默克爾接班人的過程中，拉舍特已經犯了不少錯誤，他今天又沒有正確摺疊選票，每個德國選民必須在選票上為自己擁有的選票打上兩個叉。結果，作為媒體聚焦焦點人物，他應當作秀將手中的選票向記者展示把選票放進投票箱時，選票應當被折起，以免公示他的選擇，但拉舍特大咧咧將選票展示無疑，在攝像機前，讓所有人都能看到他為他的政黨基督教民主聯盟（CDU）打了兩個叉。

選舉法規定，德國選民律投票必須保密，選民必須摺疊選票以保護投票秘密。

拉舍特是在他的亞琛選區投票。

根據選舉委員會主席喬治-蒂爾(Georg Thiel)在Twitter上保證，拉舍特的選票被認為是 "有效的"，因為它已經被放入了投票箱。

但是在周日德國人繼續投票的時候，該事件還是出現在許多媒體的頭版頭條。

此前拉舍特已經犯了一個錯誤，在7月該國西部發生的致命洪水中，他的人氣因此錯誤損失慘重。當時德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在受災地區發表演講時，攝像機拍下了拉舍特在講台後不合時宜嬉笑。而這場災難造成了180人死亡和巨大的損失。

法新社說，預計今天當地18時（格林尼治標準時間16時），德國立法選舉結果就會出爐。今天的選舉，一般認為是在社會民主黨和保守派之間展開，社民黨在最新民調中以小幅優勢領先，基民盟則因拉舍特的不受歡迎而受到拖累。