德國大選結果不明朗 陷入漫長談判組閣期

9月26日星期日結束的德國全國立法選舉，遠遠沒有讓德國未來政府是什麼樣的面孔懸念結束。社民黨的社會民主黨以25.7%的選票名列前茅，緊跟在後的是基民盟-基社盟的基督教民主黨，獲得24.1%的選票。兩個黨都有可能組成聯盟，但他們需要綠黨和自由黨的支持。分析認為，談判組閣將費時良久，不排除延後至年底聖誕節時節。德媒一幅漫畫指，默克爾自言自語說她還可以再執政幾個月。

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據本台報道稱，最近幾天民意調查預告的勢均力敵的競爭在投票日結束時得到確認。本周一上午，選舉委員會公布的臨時官方計票結果顯示，社民黨的社會民主黨以25.7%的選票獲勝，其次是基民盟-基社盟的基督教民主黨以24.1%的選票緊隨在後。

不過兩個主要政黨已經排除了像以前的選舉那樣共同組建聯盟的可能性，每個候選人都宣布願意組建政府。正如保守派候選人阿明-拉舍特（Amin Laschet）在過去幾天所說，沒有什麼可以阻止排在第二位的政黨嘗試組建聯盟。而他在周日晚上又說："我們將盡一切努力組建一個由基民盟-基社盟領導的政府。

因此這兩個政黨將都有機會繼續執政並組成聯盟。在一場以選票流失為標誌的投票中，兩個陣營中的每一個都需要找到另外兩個陣營來組成眾議院的多數聯盟。

周日晚上在社民黨總部，投票最初結果起先引發有分寸的掌聲，最後掌聲逐漸增強。據社民黨的候選人奧拉夫-肖爾茨說"這是一個巨大的成功，這將是一個漫長的夜晚，這是肯定的，" 但奧拉夫-肖爾茨確信，"許多公民已經選擇了社民黨，因為他們希望更換現政府，而且還因為他們希望下一任總理叫奧拉夫-肖爾茨。社民黨的積極分子和同情者指出，他們的政黨已經走過了漫長的道路，自春天以來增加了十個民意點。最重要的是，這個分數比2017年上一次立法選舉的20.5%要高很多。

據該報道；接下來肯定會有漫長的結盟談判。德國完全處於一種迷茫的狀態。如果社民黨和綠黨有足夠的分數來組成聯盟，那就很容易了，但現在情況變得複雜了。

另一方面，對於基督教民主黨來說，這是自1949年以來前所未有的挫折，比2017年少了9個百分點，已經是保守派的歷史最低水平。該黨已經承認了 "痛苦的失利"。但是這種下跌並沒有阻止拉舍特表示願意組建下一屆政府。肖爾茨和拉舍特都表示，他們希望未來的聯盟能在聖誕節前成立。肖爾茨說："再早一點也是好的"。

據該報道，自春季以來在民意調查中一直處於劣勢的綠黨，以14.8%的得票率位居第三。與他們所希望的相比，這是一個挫折。但與他們在上次立法選舉中獲得的8.9%相比，這顯然是一個成功。

另外還值得注意的是自由黨的良好成績，他們無疑將在未來幾周或幾個月內成為構成未來聯盟的決定者。在這種情況下，擁有11.5%的自由民主黨也應該與綠黨一起扮演造王者的角色。

本台的報道說，德國報紙今天頭條報道大選結果，但不乏評論與批評。比如，"是個男孩"，這是左翼日報《Tageszeitung》的標題，並附有一張男嬰用品的照片。說這的確是這次選舉的唯一確定性。因為下一位總理將是一位男子。

除了大選，德國媒體沒有提供任何雷人的頭條新聞，因為一切都在等待。三家主要報紙，保守的《世界報》和《法蘭克福彙報》，以及中間偏左的慕尼黑日報《南德意志報》，都用幾乎完全相同的標題指："社民黨和基民盟都要求出任總理。”

媒體對基民盟進行了抨擊，因為該黨遭遇了歷史性的失敗，與上一次立法選舉相比損失了9個百分點。南德意志報評論說是："當之無愧的下跌"。保守的《世界報》說，"基督教民主黨人跌於洞底。他們必須從痛苦的失敗中吸取教訓。"

《南德意志報》在頭條報道了社民黨候選人的成功，稱"一個叫奧拉夫的英雄"，刊發的一幅漫畫顯示社民黨人肖爾茨像彌賽亞一樣在水上行走。在漫畫下方，可以看到基民盟的廢墟。

綠黨排名第三。與綠黨關係密切的左翼日報《Tageszeitung》很痛苦，說："他們的結果令人失望。可能的聯盟將無法為氣候做很多事情。”

德國大選後組建新政府的談判被認為將是漫長的。一幅漫畫顯示，默克爾正在翻找她的衣櫃，手裡拿着一件套衣上裝。默克爾說，"這個也許可以作為我下一個景願，" 還沒有退位的總理說，“ 她可以再執政幾個月了。”