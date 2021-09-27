德國社民黨敦促基民盟換轉身份當反對黨

德國大選中間偏左的社會民主黨（SPD）以25.7%得票率，驚險擊敗基民盟黨。社民黨總理候選人肖爾茲宣布勝選，敦促基民盟承認反對黨身份。

德國選舉委員會官網數據今天顯示，中間偏左的社會民主黨（SPD）以25.7%得票率，驚險擊敗總理默克爾保守派陣營，後者得票率有24.1%。社會民主黨（SPD）總理候選人肖爾茨（Olaf Scholz）今天表示，基民盟（CDU/CSU）應該淪為反對黨。

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據法新社今天報道稱，德國選舉委員會官網數據今天顯示，中間偏左的社會民主黨（SPD）以25.7%得票率，驚險擊敗總理梅克爾保守派陣營，後者得票率有24.1%。這項初步結果是根據所有選區驗完的票數而成，是默克爾（Angela Merkel）所屬的基民/基社聯盟（CDU/CSU）最差表現。

綠黨（Green）以14.8%得票率位居第3，緊接着是自由民主黨（FDP）的11.5%；極右的德國另類選擇黨（Alternative for Germany）得票率10.3%。

中間偏左的社會民主黨總理候選人肖爾茨（Olaf Scholz）今天表示，德國保守派基民/基社聯盟應該淪為反對黨。蕭茲率領的社民黨以些微優勢險勝執政聯盟。

德國現任財政部長肖爾茨說：「基民/基社聯盟不只票數輸很多，基本上還收到公民傳達的訊息，那就是他們不該繼續執政，而是應該淪為反對黨。」

德國選後局勢不明朗，各黨已經開始捍衛組閣權利攻防戰。相關政黨結盟組閣執政黨談判可能持續多個月時間。