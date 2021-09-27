普京疫情自我隔離結束 官方顯擺西伯利亞獵漁照片

克里姆林宮周日表示，俄羅斯總統普京9月初在西伯利亞花了幾天時間徒步旅行和釣魚，同時公布了總統度假的照片。稍早根據普京透露說，他將不得不在自我隔離中度過 “幾天”。此前他的隨行人員中有數十人感染新冠，他不得不取消前往塔吉克斯坦參加安全峰會的行程。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道稱，克里姆林宮公布“硬漢”總統普京照片，顯示普京在西伯利亞徒步河中釣魚。普京的硬漢形象受到許多俄羅斯人喜愛，他以前曾被拍到赤膊騎馬、戴着太陽鏡，以及攜帶獵槍和駕駛戰鬥機。這一次，他的外出活動更加休閑。

根據克里姆林宮網站上公布了20張照片，其中一張照片下面標題說，總統在9月初到俄羅斯遠東地區進行工作考察後，在西伯利亞停留了幾天。幾天後--9月中旬，普京說，他將不得不在自我隔離中度過 “幾天”。此前他的隨行人員中有數十人感染新冠，他不得不取消前往塔吉克斯坦參加安全峰會的行程。

普京的硬漢形象受到許多俄羅斯人喜愛，他以前曾被拍到赤膊騎馬、戴着太陽鏡，以及攜帶獵槍和駕駛戰鬥機。

這一次，克里姆林宮公布了普京站在河裡釣魚，穿過鬱鬱蔥蔥的草地，與通常的度假夥伴國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)交談的照片。

該報道稱，68歲的普京已經注射了兩針俄羅斯的Sputnik V 疫苗。克里姆林宮說他感覺很健康。