歐盟高官：美歐貿易和技術委員會將為21世紀制定標準和規則

歐委會執行副主席、貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和歐委會執行副主席、競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）向媒體表示，即將於美國賓夕法尼亞州匹茲堡市舉行首次會議的，美歐貿易和技術委員會（TTC）將給予歐洲更多的主導權，並為21世紀制定標準和規則。

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他們二人的評論是在下周三舉行的第一次美歐貿易和技術委員會之前發表的。東布羅夫斯基向記者表示，“這個新平台作為為21世紀制定標準和規則的一種方式，具有真正的戰略和地緣政治意義。這就是為什麼我們需要這個委員會來提升我們的地位”。他強調，美歐貿易和技術委員會並不針對任何特定國家。

東布羅夫斯基斯說，“美歐貿易和技術委員會不是關於任何特定的第三國，它是關於美國和歐盟在多個政策領域的合作和協調”。該委員會的10個工作組將重點關注技術標準、綠色技術、供應鏈安全、數據治理、出口管制、投資篩選和全球貿易問題。維斯塔格說，所有這些領域對歐盟來說都很重要。她告訴記者說，“我們所取得的是一個涵蓋進攻和防守利益的一攬子計畫。”

東布羅夫斯基斯談到，法國對澳大利亞潛艇事件感到憤怒，不應分散歐盟對其長期利益的注意力。他表示，“我們是盟友、夥伴和朋友，是的，朋友很容易時常犯錯，我們在最近幾周看到了這一點，但我們知道這個問題應該影響我們對戰略聯盟的決定。 不應該受到影響。”

據悉，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪將代表美方，與代表歐盟的東布羅夫斯基和維斯塔格共同主持這次會議。歐盟預計將於明年春天在比利時舉行第二次美歐貿易和技術委員會會議。

就此次訪美計畫，東布羅夫斯基斯和維斯塔格23日通過推特表示，“戰略聯盟就是要形成共同的方法，也要克服困難。”